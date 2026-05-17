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Dónde ver el PEC Zwolle - Feyenoord: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

Zwolle vs Feyenoord
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Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el PEC Zwolle y el Feyenoord, además de las últimas noticias sobre los equipos.

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Voetbalzone te ofrece un resumen con toda la información sobre el partido, incluyendo opciones para verlo por TV y en directo por Internet.

Retransmisión del PEC Zwolle - Feyenoord: canal de televisión y opciones de streaming.

En los Países Bajos se transmite por ESPN, canal disponible en Ziggo. Puedes registrarte y ver el partido directamente en la plataforma de Ziggo.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

Zwolle contra Feyenoord alineaciones probables

4-2-3-1
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Zwolle
ZWO
Formación
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
16T. de Graaff5T. Velthuis3O. Aertssen6T. Gooijer28S. Graves25T. Oosting8Z. Buurmeester34N. Fichtinger20G. Reiziger18O. Velanas10K. Kostons22T. Wellenreuther18G. Trauner20M. Deijl30J. Lotomba5G. Smal10L. Valente28O. Targhalline24T. Kraaijeveld23A. Hadj Moussa15J. Bos17C. Tengstedt
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
Zwolle

Once inicial

Feyenoord

Manager

  • H. van der Vegt
  • R. van Persie

Lesiones y suspensiones

El PEC Zwolle tiene varias bajas por lesión: S. Shoretire, G. Rahajaan, D. Voute, S. Lagsir, K. de Rooij, A. García MacNulty y J. Faberski. No hay sancionados. Se prevé que salgan de inicio T. de Graaff, T. Velthuis, O. Aertssen, T. Gooijer, S. Graves, T. Oosting, Z. Buurmeester, N. Fichtinger, G. Reiziger, O. Velanas y K. Kostons.

Feyenoord visita Zwolle con varias ausencias por lesión: S. van Persie, S. Zand, I. Hwang, A. Ueda, T. Watanabe y L. Sauer. No hay sancionados. Su once probable incluye a T. Wellenreuther, G. Trauner, M. Deijl, J. Lotomba, G. Smal, L. Valente, O. Targhalline, T. Kraaijeveld, A. Hadj Moussa, J. Bos y C. Tengstedt. Cualquier cambio de última hora se comunicará lo antes posible.

Estado de forma reciente

ZWO
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/16
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

FEY
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

En sus últimos cinco partidos de la Eredivisie, el PEC Zwolle ha logrado una victoria, un empate y tres derrotas. Su último encuentro, una derrota 3-2 contra el Fortuna Sittard el 10 de mayo, evidencia la fragilidad defensiva. Antes, el Zwolle venció 1-0 al Heracles, pero las goleadas sufridas ante el PSV (6-1) y el Go Ahead Eagles (5-0) subrayan la gravedad de sus problemas. En cinco partidos marcó seis goles y encajó dieciséis.

El Feyenoord, en cambio, suma dos victorias y tres empates en sus últimos cinco encuentros, sin perder. Su último encuentro acabó 1-1 ante el AZ el 10 de mayo. Venció 3-1 al FC Groningen el 25 de abril y 1-2 al Fortuna Sittard el 3 de mayo, pero los tres empates en cinco jornadas reflejan una irregularidad en el peor momento de la temporada.

Enfrentamientos directos

ZWO

Últimos partidos

FEY

0

Victorias

0

Empates

5

Victorias

2

Goles marcados

22
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

El último duelo entre ambos equipos fue el 6 de diciembre de 2025, cuando Feyenoord venció 6-1 a PEC Zwolle en casa, en la Eredivisie. Esa victoria se inscribe en una tendencia clara: en los últimos cinco enfrentamientos directos, Feyenoord ha ganado todos los partidos, con un marcador global que refleja el dominio de los de Róterdam en esta racha. El PEC Zwolle encajó dieciocho goles y marcó solo dos.

Clasificación

En la tabla actual de la Eredivisie, Feyenoord es segundo y PEC Zwolle decimotercero. La diferencia refleja el duelo: un equipo que aspira a Europa frente a otro que busca cerrar la temporada de la mejor manera.

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