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Retransmisión del NEC - Omonia Nicosia: canal de televisión y opciones para verlo en directo online
El duelo entre el NEC y el Omonia Nicosia podrá seguirse en directo a través de Ziggo Sport y Ziggo Go. A continuación, encontrarás las opciones para ver el partido por streaming o televisión.
Noticias de los equipos y convocatorias
NEC Nimega contra Omonia Nicosia alineaciones probables
Manager
- D. Schreuder
Dick Schreuder prepara al NEC para este duelo de la Europa League. Por el momento no hay información oficial sobre lesiones o sanciones en el equipo local. Se esperan más datos a medida que se acerque el partido.
La situación es la misma en el Omonia Nicosia: el entrenador Henning Berg aún no ha anunciado su convocatoria y no hay bajas confirmadas. Se añadirán novedades en cuanto los clubes informen sobre sus equipos.
Estado de forma reciente
El NEC ha atravesado una etapa irregular, con dos empates, una victoria y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el sc Heerenveen en la Eredivisie. La victoria a domicilio frente al Dinamo Zagreb (2-4) fue el punto álgido de esa serie. En los cinco partidos, el NEC marcó nueve goles y encajó seis.
El Omonia Nicosia mostró una trayectoria similar: dos victorias, un empate y dos derrotas. Su último partido, un triunfo en casa ante el AEL Limassol (2-0), dio un impulso positivo al equipo. La dura derrota en casa por 1-4 frente al Benfica en la Europa League ilustra la vulnerabilidad del conjunto chipriota al más alto nivel. El Omonia marcó siete goles y encajó nueve en cinco partidos.
Enfrentamientos directos
No hay registros disponibles de enfrentamientos anteriores entre el NEC y el Omonia Nicosia. Este duelo de la Europa League marca un nuevo capítulo para ambos clubes.
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|+3
|10
D
W
W
W
|2
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|+8
|9
W
W
W
|3
|3
|3
|0
|0
|8
|0
|+8
|9
W
W
W
|4
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|+7
|9
W
W
W
|5
|3
|3
|0
|0
|9
|3
|+6
|9
W
W
W
|6
|3
|2
|1
|0
|8
|1
|+7
|7
W
D
W
|7
|3
|2
|1
|0
|9
|3
|+6
|7
D
W
W
|8
|3
|2
|1
|0
|9
|5
|+4
|7
D
W
W
|9
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|+2
|7
D
W
W
|10
|3
|2
|0
|1
|6
|2
|+4
|6
W
W
L
|11
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
L
W
W
|12
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|+1
|6
D
D
W
D
|13
|3
|2
|0
|1
|5
|6
|-1
|6
L
W
W
|14
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|+5
|4
W
D
L
|15
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
D
L
W
|16
|3
|1
|1
|1
|5
|3
|+2
|4
L
D
W
|17
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
W
D
L
|18
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
L
W
D
|19
|3
|1
|1
|1
|1
|3
|-2
|4
W
L
D
|20
|3
|1
|1
|1
|5
|8
|-3
|4
W
D
L
|21
|3
|1
|1
|1
|3
|6
|-3
|4
D
L
W
|22
|3
|1
|0
|2
|4
|3
|+1
|3
W
L
L
|23
|3
|1
|0
|2
|5
|5
|0
|3
W
L
L
|24
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|3
L
W
L
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
W
L
L
|26
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
L
L
W
|27
|3
|1
|0
|2
|4
|6
|-2
|3
L
W
L
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
L
L
W
|29
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
D
L
L
|30
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
L
L
D
|31
|3
|0
|1
|2
|2
|9
|-7
|1
L
D
L
|32
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
D
L
L
|33
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|0
L
L
L
|34
|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-5
|0
L
L
L
|35
|3
|0
|0
|3
|3
|9
|-6
|0
L
L
L
|36
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
L
L
L
En la clasificación de la Europa League, el NEC ocupa la vigésima posición, mientras que el Omonia Nicosia está en el undécimo puesto.