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Dónde ver el NEC - Go Ahead Eagles: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

NEC Nimega vs Go Ahead Eagles
NEC Nimega
Go Ahead Eagles
Eredivisie

Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el NEC y el Go Ahead Eagles, junto con las últimas noticias de los equipos.

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Eredivisie - Eredivisie
Stadion De Goffert

Voetbalzone te ofrece un resumen con toda la información sobre el partido, incluyendo opciones para verlo por TV y en directo por Internet.

Retransmisión NEC - Go Ahead Eagles: canal de televisión y streaming en directo.

El partido se podrá ver en directo por ESPN a través de Ziggo. Los suscriptores pueden acceder a la plataforma de ESPN; los nuevos espectadores pueden registrarse mediante el enlace a continuación.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

NEC Nimega contra Go Ahead Eagles alineaciones probables

3-4-1-2
NEC Nimega crest
NEC Nimega
NEC
Formación
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE
4-2-3-1
1G. Crettaz14E. Dasa24D. Fonville17B. Nuytinck20N. Lebreton25S. Ouaissa23K. Sano6D. Nejasmic3P. Sandler10T. Chery30B. Linssen22J. De Busser29A. Adelgaard2A. Sampsted4J. Kramer26J. Dirksen10S. Tengstedt7J. Breum16V. Edvardsen17M. Suray21M. Meulensteen9S. Sigurdarson
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE
3-4-1-2
NEC Nimega

Once inicial

Go Ahead Eagles

Manager

  • D. Schreuder
  • M. Boel

Lesiones y suspensiones

En el NEC, F. Entius es baja por lesión. No hay sancionados. Alineación probable: G. Crettaz; E. Dasa, D. Fonville, B. Nuytinck, N. Lebreton; S. Ouaissa, K. Sano, D. Nejasmic; P. Sandler, T. Chery, B. Linssen.

El Go Ahead Eagles viaja a Nimega sin los lesionados P. Saathof, G. Nauber y R. Weijenberg; no tiene sancionados. La alineación prevista del Go Ahead Eagles es: J. De Busser; A. Adelgaard, A. Sampsted, J. Kramer, J. Dirksen; S. Tengstedt, J. Breum, V. Edvardsen; M. Suray, M. Meulensteen, S. Sigurdarson. Cualquier cambio se confirmará justo antes del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

NEC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
5/5

GAE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

En sus últimos cinco partidos, el NEC sumó una victoria, tres empates y una derrota. Cayó 2-1 ante el FC Groningen el 10 de mayo, y antes empató 1-1 con Telstar y FC Twente. Marcó seis goles y encajó nueve.

El Go Ahead Eagles ha ganado uno, empatado tres y perdido uno de sus últimos cinco encuentros en la Eredivisie. Su último encuentro terminó con una derrota 1-4 en casa ante el PSV el 10 de mayo. La única victoria fue un 5-0 sobre el PEC Zwolle el 5 de abril. Además, empató 0-0 con AZ y FC Groningen, y 2-2 con Sparta.

Enfrentamientos directos

NEC

Últimos partidos

GAE

0

Victorias

2

Empates

3

Victorias

6

Goles marcados

13
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

El último encuentro entre ambos clubes fue el 5 de octubre de 2025, con empate 1-1 en la Eredivisie. Antes, el 9 de marzo de 2025, el Go Ahead Eagles ganó 3-2 en casa del NEC. En los cinco últimos duelos, el Go Ahead Eagles venció dos veces, el NEC una y hubo dos empates. El marcador más holgado fue el 5-0 del Go Ahead Eagles el 7 de diciembre de 2024.

Clasificación

En la tabla de la Eredivisie, NEC es cuarto y Go Ahead Eagles duodécimo.

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