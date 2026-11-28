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Eredivisie - Jornada 14 29 nov 2026 - 14:00 Stadion De Goffert

Dónde ver el NEC - FC Twente: TV y streaming

Estas son las opciones para ver el NEC - FC Twente por televisión y streaming. El partido se puede seguir a través de ESPN vía Ziggo, Watch ESPN y Canal+ Netherlands. Elige un proveedor y míralo en directo.

Noticias de los equipos y convocatorias

Perr Schuurs figura en la lista de lesionados del NEC. No se han comunicado sanciones y todavía no se conoce la posible alineación.

El FC Twente tiene cinco jugadores lesionados: Max Bruns, Lars Unnerstall, Filip Thorvaldsen, Thomas van den Belt y Krzysztof Kurowski. Tampoco se han comunicado sanciones entre los visitantes. Habrá más novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma reciente

El NEC ganó tres de sus últimos cinco partidos y perdió dos (V-E-D: 3-0-2). Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Stade Rennes en la Europa League. Antes había perdido por 1-4 contra el PSV. En esos cinco partidos, el NEC marcó diez goles y encajó nueve.

El FC Twente ganó tres partidos, empató uno y perdió otro (V-E-D: 3-1-1). Su último resultado fue una derrota por 2-1 ante el SC Freiburg en la Conference League. Antes, el Twente ganó por 9-0 a domicilio al Excelsior Rotterdam. En cinco partidos, el Twente marcó diecisiete goles y encajó seis.

Enfrentamientos directos

El último enfrentamiento fue el 25 de abril de 2026 en la Eredivisie. El FC Twente y el NEC empataron 1-1. En los últimos cinco duelos, el Twente ganó tres veces, el NEC no ganó ninguna y dos partidos acabaron en empate. El Twente marcó once goles en esa serie y el NEC, siete.

Clasificación

En la Eredivisie, el NEC ocupa la duodécima posición. El FC Twente es tercero.