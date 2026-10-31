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Serie A - Jornada 10 1 nov 2026 - 09:00 Stadio Benito Stirpe

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El Estadio Benito Stirpe de Frosinone acoge el duelo de Serie A entre el Frosinone de Massimiliano Alvini y el Torino de Ignazio Abate, correspondiente a la décima jornada de la temporada 2026/27.

El Frosinone llega a esta cita en plena forma. El equipo de Alvini goleó 5-1 al Lecce en la última jornada y confirmó que tiene uno de los ataques más prolíficos del campeonato. Recién ascendido, el Frosinone ocupa puestos europeos y no parece dispuesto a ceder terreno.

El Torino, por su parte, debe asimilar la derrota por 1-3 sufrida en casa ante el Como, un resultado que puso fin a una racha de tres victorias consecutivas. El Torino sigue siendo un equipo sólido, pero la visita al Benito Stirpe se presenta de todo menos fácil.

Abate cuenta con un grupo que en las semanas anteriores había demostrado carácter y regularidad, con Adams y Simeone como pareja de ataque confirmada. Sin embargo, el técnico del Torino tendrá que prescindir de varios jugadores por lesión.

Por el otro lado, Alvini puede contar con una plantilla casi al completo y con un entorno entusiasmado por los últimos resultados. El Frosinone juega con el hambre de quien sabe que puede lograr algo histórico esta temporada.

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Noticias de los equipos

En el Frosinone, la única baja es Florian Grillitsch. Alvini podría alinear a Lorenzo Palmisani bajo palos, con Gabriele Calvani, Gabriele Bracaglia, Anthony Oyono y Giorgio Cittadini en defensa. En el centro del campo estarían Giacomo Calo, Patrizio Masini, Giorgi Kvernadze, Romano Schmid y Fares Ghedjemis, con Antonio Raimondo en ataque.

El Torino tiene cuatro bajas por lesión: Niccolò Fortini, Rolando Mandragora, Franco Israel y Ricardo Rodriguez. Abate podría apostar por Lucas Perri en la portería, con Ardian Ismajli, Pietro Comuzzo y Saul Coco en defensa; Alessio Cacciamani, Daniel Bragança, Rafik Belghali y Kian Fitz-Jim en el centro del campo, y Nikola Vlasic como mediapunta por detrás de la pareja Adams-Simeone.

Estado de forma

El Frosinone suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros entre Serie A y amistosos, con diecisiete goles a favor y ocho en contra. Llega tras una contundente victoria por 5-1 sobre el Lecce, precedida por el empate 4-4 ante el Atalanta. Anteriormente, el equipo de Alvini había vencido 4-2 al Sassuolo y perdido 3-0 frente al Napoli.

El Torino ha cosechado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Serie A, con ocho goles a favor y siete en contra. Llega tras perder 1-3 ante el Como, pero antes de ese resultado había encadenado tres triunfos consecutivos, entre ellos el 3-2 sobre el Monza y el 3-0 en Parma. El empate 1-1 frente al Bologna es el único otro resultado sin victoria de ese periodo.

Enfrentamientos anteriores

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el 21 de abril de 2024, cuando Torino y Frosinone se repartieron los puntos con un 0-0 en Serie A. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el balance está prácticamente igualado: el Torino ganó en dos ocasiones y el Frosinone en otras tantas, con un empate. Cabe destacar la victoria del Frosinone por 1-2 en la Coppa Italia en noviembre de 2023 y el triunfo del Torino por 3-2 en 2018.

Clasificación

En la Serie A, el Frosinone ocupa la sexta posición, mientras que el Torino está en el décimo puesto. Los locales llegan a este duelo con la ventaja de estar firmando una temporada por encima de las expectativas, mientras que el Torino busca puntos para escalar posiciones y acercarse a la zona europea.

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