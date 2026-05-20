Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Europa League
team-logoFriburgo
Tupras Stadyumu
team-logoAston Villa
GOAL-e

Traducido por

Dónde ver el Freiburg - Aston Villa: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

Friburgo vs Aston Villa
Friburgo
Aston Villa
Europa League

Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el Friburgo y el Aston Villa, además de las últimas noticias sobre los equipos.

Voetbalzone te ofrece un resumen con todo lo que necesitas saber sobre el partido, incluyendo información de televisión y streaming.

Retransmisión del Friburgo - Aston Villa: canal de televisión y opciones de streaming.

En los Países Bajos se verá por Ziggo Sport. Puedes ver el partido en directo a través de [Ziggo Sport](https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=8275&awinaffid=918243&clickref=FCVZ&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.ziggo.nl%2Fentertainment%2Fsport%2Fvoetbal).

Si estás fuera de los Países Bajos, usa una VPN para conectarte a tu servicio de streaming a través de un servidor local.

Ziggo Sport

Ziggo Sport

Míralo aquí

Cómo ver los partidos desde cualquier lugar con NordVPN

Si estás en el extranjero, usa una VPN como NordVPN para conectarte de forma segura y ver los partidos en tu plataforma de streaming habitual.

Noticias y alineaciones de los equipos.

Friburgo contra Aston Villa alineaciones probables

4-2-3-1
Friburgo crest
Friburgo
SCF
Formación
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
1N. Atubolu17Lukas Kübler3P. Lienhart28M. Ginter29P. Treu19J. Beste44J. Manzambi9L. Hoeler32V. Grifo8M. Eggestein31I. Matanovic23Damián Martínez2M. Cash4E. Konsa14P. Torres12L. Digne8Y. Tielemans10E. Buendia27M. Rogers7J. McGinn3Victor Nilsson Lindelöf11O. Watkins
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Friburgo

Once inicial

Aston Villa

Manager

  • J. Schuster
  • U. Emery

Lesiones y suspensiones

De momento no hay lesiones, sanciones ni alineaciones confirmadas para el Friburgo. Actualizaremos la información cuando se acerque el partido.

Lo mismo ocurre con el Aston Villa: aún no hay comunicado oficial sobre su alineación. Se actualizará cuando Emery confirme la convocatoria.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

SCF
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

AVL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

El Friburgo cerró la fase previa a la final con una contundente victoria 4-1 sobre el RB Leipzig en la Bundesliga. Antes, cayó 3-2 ante el Hamburgo SV. En sus últimos cinco partidos suma dos victorias, un empate y dos derrotas. En la Europa League vencieron al Braga por 3-1 tras perder 2-1 en la ida.

Aston Villa llega en gran forma: el viernes venció 4-2 al Liverpool y se clasificó a la Champions, y antes goleó 4-0 al Nottingham Forest en la Europa League. Perdió solo dos de sus últimos cinco partidos, pero sus triunfos clave muestran que responde en lo importante.

Enfrentamientos directos

Nunca se han enfrentado antes, así que será una primicia histórica para ambos.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, el Aston Villa terminó segundo y el Friburgo séptimo. Esa posición refleja su trayectoria en el torneo, aunque en Estambul solo contará el resultado de los noventa minutos.

Anuncios