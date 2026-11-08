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Eredivisie
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Dónde ver el FC Utrecht-NEC: canal de televisión, transmisión online en directo, hora de inicio y estado de forma reciente de ambos equipos

FC Utrecht vs NEC Nimega
FC Utrecht
NEC Nimega
Eredivisie

Una guía para saber dónde ver el partido entre el FC Utrecht y el NEC, además de las últimas noticias de ambos equipos.

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crest
Eredivisie - Jornada 12
Stadion Galgenwaard

Dónde ver FC Utrecht - NEC: canal de TV y transmisiones en directo por internet

El duelo entre FC Utrecht y NEC se podrá seguir en directo a través de los siguientes canales y servicios de streaming: ESPN a través de Ziggo, Canal+, Watch ESPN o ESPN Extra.

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ESPN Extra

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Noticias de los equipos y convocatorias

FC Utrecht contra NEC Nimega alineaciones probables

4-2-3-1
FC Utrecht crest
FC Utrecht
UTR
Formación
NEC Nimega crest
NEC Nimega
NEC
3-1-4-2
team-logoS. PadtN. PanayiotouN. PanayiotouM. DiddenM. DiddenS. HoremansS. HoremansA. ZagreA. ZagreN. VesterlundN. Vesterlundteam-logoM. BroholmY. CathlineY. CathlineJ. van OvereemJ. van OvereemO. AgougilO. AgougilD. de WitD. de WitG. CrettazG. Crettazteam-logoG. BrasA. KaplanA. KaplanY. MoslihY. MoslihJ. MonteiroJ. MonteiroN. LebretonN. LebretonC. BischoffC. BischoffK. KersK. KersD. NejasmicD. NejasmicT. CheryT. CheryB. LinssenB. Linssen
NEC Nimega crest
NEC Nimega
NEC
4-2-3-1
FC Utrecht

Once inicial

NEC Nimega

Manager

  • A. Correia
  • D. Schreuder

FC Utrecht no contará con Noah Ohio, Miliano Jonathans, Kevin Paredes ni Victor Jensen por lesión. Correia sí dispone de un posible once titular con Sergio Padt bajo palos, por detrás de una defensa formada por Nikolas Panayiotou, Matisse Didden, Siebe Horemans y Arthur Zagre. Se espera que Dani de Wit y Joris van Overeem ocupen el centro del campo.

NEC viaja sin Dennis Geiger, Perr Schuurs ni Tobias Storm, todos ellos lesionados. Schreuder probablemente alineará un once con Gonzalo Crettaz en la portería, mientras que Bryan Linssen y Tjaronn Chery formarán el ataque. Si es necesario, se añadirán novedades sobre la disponibilidad de los jugadores más cerca del inicio del partido.

Forma reciente

UTR

UTR - Formulario

WII
W3-1
TWE
W1-2
ZWO
D1-1
KZB
W0-1
TEL
L4-2
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
NEC

NEC - Formulario

SIT
D2-2
DZG
W2-4
GRO
D2-2
HEE
L1-0
OMO
W3-1
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

FC Utrecht ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente terminó con una derrota por 4-2 ante Telstar en la Eredivisie. Anteriormente, Utrecht ganó a FC Twente (1-2) y Willem II (3-1), lo que pone de manifiesto la irregularidad del equipo.

NEC registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue una contundente victoria por 3-1 ante Omonia Nicosia en la Europa League. En la Eredivisie, NEC perdió su último partido de liga por 1-0 ante sc Heerenveen, mientras que antes empató contra FC Groningen (2-2) y Fortuna Sittard (2-2).

Enfrentamientos directos

Cara a cara

FC UtrechtEmpateNEC Nimega
4
0
1
Eredivisie
NEC Nimega badge
NEC Nimega
NEC
1
FC Utrecht badge
FC Utrecht
UTR
3
F
Eredivisie
FC Utrecht badge
FC Utrecht
UTR
1
NEC Nimega badge
NEC Nimega
NEC
0
F
Eredivisie
FC Utrecht badge
FC Utrecht
UTR
0
NEC Nimega badge
NEC Nimega
NEC
1
F
Eredivisie
NEC Nimega badge
NEC Nimega
NEC
1
FC Utrecht badge
FC Utrecht
UTR
2
F
Eredivisie
FC Utrecht badge
FC Utrecht
UTR
1
NEC Nimega badge
NEC Nimega
NEC
0
F
7Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en febrero de 2026, cuando NEC perdió en casa por 1-3 ante FC Utrecht. En los últimos cinco duelos directos, FC Utrecht ganó tres veces, NEC logró una victoria y un partido terminó en empate. Utrecht marcó un total de ocho goles en esos cinco encuentros y NEC, cuatro.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
D
D
W
W
W
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
W
W
W
D
D
3
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
117223513+2223
W
D
L
W
L
4
FC TwenteFC TwenteTWE
117222810+1823
W
W
L
D
W
5
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
116232013+720
L
L
D
L
W
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
125522020020
D
D
W
D
D
7
SC HeerenveenSC HeerenveenHEE
115331913+618
W
W
W
L
W
8
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
124532427-317
W
L
W
L
D
9
FC GroningenFC GroningenGRO
114342624+215
L
D
L
W
W
10
CambuurCambuurCAM
114342322+115
W
W
D
W
D
11
FC UtrechtFC UtrechtUTR
113351931-1212
L
D
W
W
L
12
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
123362129-812
L
W
L
W
D
13
ZwolleZwolleZWO
123361324-1112
D
W
D
W
L
14
NEC NimegaNEC NimegaNEC
112541719-211
L
D
D
D
D
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
123271629-1311
L
L
L
L
L
16
TelstarTelstarTEL
122461825-710
D
W
L
L
D
17
Den HaagDen HaagHAA
122371625-99
W
L
L
W
D
18
WillemWillemWII
120391140-293
D
L
L
L
L
Champions League
Calificación para la Champions League
Clasificación para la Europa League
Playoff de la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

FC Utrecht ocupa actualmente la undécima posición de la Eredivisie, mientras que NEC está en la decimocuarta.

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