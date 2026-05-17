Eredivisie - Eredivisie Stadion Galgenwaard

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Retransmisión del FC Utrecht - Fortuna Sittard: canal de televisión y streaming en directo.

A continuación encontrarás un resumen de las opciones de televisión y streaming para el FC Utrecht vs Fortuna Sittard. El partido se podrá ver en los Países Bajos a través de ESPN, ofrecido por Ziggo. Puedes registrarte a través del enlace que aparece a continuación para seguir el partido en directo.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

El FC Utrecht tiene varias bajas por lesión: Brouwer, Agougil, Demircan, Van Ommeren y Rodríguez. No hay sancionados. Alineación probable: Barkas; Van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani, Vesterlund; Zechiël, Karlsson, Engwanda; De Wit, Cathline, Haller.

Fortuna Sittard también tiene bajas por lesión: Bayram, Michut, Marsman y Schenkhuizen. No hay sancionados. Su once probable: Branderhorst; Hubner, Bisschops, Van Ottele, Kasanwirjo; Peterson, Gbemou, Duijvestijn; Oukili, Limnios, Sierhuis. Cualquier cambio de última hora se reflejará aquí.

Estado de forma reciente

En sus últimos cinco partidos, el FC Utrecht ha sumado tres victorias y dos derrotas. La más reciente fue la más impresionante: un 1-2 en Ámsterdam ante el Ajax la semana pasada. Antes, el Utrecht venció 2-0 al NAC, pero la goleada 5-0 sufrida frente al Excelsior pesó como una losa. Marcó 10 goles en estos cinco partidos, pero encajó 12, lo que refleja su fragilidad defensiva.

El Fortuna Sittard, por su parte, ganó uno, empató uno y perdió tres de sus últimos cinco encuentros de la Eredivisie. Su última victoria, 3-2 sobre PEC Zwolle, fue alentadora, pero las dos derrotas previas —1-2 ante Feyenoord y 2-1 frente a Heerenveen— muestran su irregularidad. Antes, empató 1-1 con NAC y cayó 2-0 contra AZ. Marcó 7 goles y encajó 8.

Enfrentamientos directos

En el último duelo, el 20 de septiembre de 2025, el Fortuna Sittard venció 1-0 al FC Utrecht en casa. Es un marcador inusual: en diciembre de 2024 el Utrecht ganó 5-2 como visitante, y en febrero de 2024 venció 4-0 como local. Dos de los últimos cinco duelos terminaron sin goles. En los cinco más recientes, el Fortuna ganó con mayor frecuencia, aunque el Utrecht marcó más cuando venció.

Clasificación

En la tabla de la Eredivisie, Utrecht es séptimo y Fortuna undécimo. El primero busca un puesto europeo, mientras que el segundo solo quiere evitar el descenso.