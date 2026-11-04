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Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 15:00 De Grolsch Veste

Dónde ver el FC Twente - Pafos: canal de televisión y retransmisión online en directo

El partido entre el FC Twente y el Pafos se podrá seguir en directo a través de Ziggo Sport y Ziggo Go. Estas son las opciones para no perderse el inicio del encuentro.

Noticias de los equipos y convocatorias

Por el momento, no se conocen bajas confirmadas por lesión o sanción en el FC Twente. Se espera que el entrenador John van den Brom disponga de una plantilla en condiciones, aunque el once definitivo se anunciará más cerca del inicio del partido.

Tampoco hay datos concretos sobre jugadores lesionados o sancionados en el Pafos. El entrenador Ricardo Sa Pinto dará a conocer su convocatoria más adelante; se añadirán novedades en cuanto haya más información disponible.

Estado de forma reciente

El FC Twente atraviesa un gran momento y ha sumado cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, con una sola derrota. Su encuentro más reciente fue una contundente victoria por 9-0 ante el Excelsior Rotterdam en la Eredivisie el 1 de noviembre. Antes, el Twente venció por 4-1 al Lincoln Red Imps en la Conference League. En total, el equipo marcó 16 goles en cinco partidos y encajó solo cuatro.

El Pafos atraviesa una etapa irregular, con tres empates, una victoria y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó con un empate 2-2 ante el Apollon Limassol el 31 de octubre. En la Conference League, el Pafos empató 1-1 con el Riga FC tras perder 3-1 ante el Atalanta. El equipo marcó cuatro goles y encajó cinco en sus últimos cinco partidos.

Enfrentamientos directos

No constan enfrentamientos anteriores entre el FC Twente y el Pafos en la base de datos. Por tanto, este duelo en De Grolsch Veste será el primero entre ambos clubes.

Clasificación

En la Conference League, el FC Twente ocupa el quinto puesto, mientras que el Pafos se encuentra en la 27.ª posición.