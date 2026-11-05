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Dónde ver el FC Twente - Pafos: canal de televisión y retransmisiones en directo por internet
El partido entre FC Twente y Pafos podrá seguirse en directo a través de Ziggo Sport y Ziggo Go. Estas son las opciones para no perderse el inicio del encuentro.
Noticias de los equipos y convocatorias
FC Twente contra Pafos FC alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- J. van den Brom
- R. Sa Pinto
Por el momento, no se conocen lesiones ni sanciones confirmadas en el FC Twente. Se espera que el entrenador John van den Brom tenga a su disposición una plantilla en buenas condiciones físicas, aunque la alineación definitiva se anunciará más cerca del inicio del partido.
Tampoco hay datos concretos sobre jugadores lesionados o sancionados en el Pafos. El entrenador Ricardo Sa Pinto anunciará su convocatoria más adelante; se añadirán novedades en cuanto haya más información disponible.
Estado de forma reciente
El FC Twente atraviesa un gran momento de forma y ha logrado cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, con una sola derrota. Su encuentro más reciente fue una contundente victoria por 9-0 ante el Excelsior Rotterdam en la Eredivisie el 1 de noviembre. Antes, el Twente venció por 4-1 al Lincoln Red Imps en la Conference League. En total, el equipo marcó 16 goles en cinco partidos y solo encajó cuatro.
El Pafos atraviesa una etapa irregular, con tres empates, una victoria y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó con un empate 2-2 ante el Apollon Limassol el 31 de octubre. En la Conference League, el Pafos empató 1-1 con el Riga FC, después de perder por 3-1 ante el Atalanta. El equipo marcó cuatro goles y encajó cinco en sus últimos cinco partidos.
Enfrentamientos directos
No constan enfrentamientos anteriores entre el FC Twente y el Pafos en la base de datos. Por tanto, este duelo en De Grolsch Veste será el primero entre ambos clubes.
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
W
D
W
|2
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
D
W
W
|3
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|6
W
W
|4
|2
|2
|0
|0
|8
|4
|+4
|6
W
W
|5
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
W
W
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
W
W
|7
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
W
W
|8
|3
|2
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
L
W
W
|9
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
W
W
|10
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|+2
|6
W
W
L
|11
|3
|2
|0
|1
|4
|5
|-1
|6
W
L
W
|12
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|+4
|4
D
W
|13
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
D
W
|14
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
W
D
|15
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
D
W
L
|16
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
D
L
W
|17
|3
|1
|1
|1
|3
|6
|-3
|4
W
L
D
|18
|3
|1
|0
|2
|3
|2
|+1
|3
W
L
L
|19
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
L
W
L
|20
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
L
L
W
|21
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
W
L
L
|22
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
D
D
|23
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
D
D
|24
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
D
D
|25
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|2
D
D
L
|26
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
D
L
|27
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
D
L
|28
|3
|0
|1
|2
|4
|6
|-2
|1
L
D
L
|29
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
D
L
|30
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
L
L
D
|31
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
D
L
|32
|2
|0
|1
|1
|3
|6
|-3
|1
L
D
|33
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
D
L
L
|34
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
D
L
L
|35
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
L
L
D
|36
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
L
L
En la Conference League, el FC Twente ocupa la quinta posición, mientras que el Pafos es 27.º.