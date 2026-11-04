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Conference League
team-logoFC Midtjylland
MCH Arena
team-logoAjax
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Dónde ver el FC Midtjylland-Ajax: canal de televisión, retransmisión online en directo, hora de inicio y estado de forma reciente de ambos equipos

FC Midtjylland vs Ajax
FC Midtjylland
Ajax
Conference League

Un resumen de dónde ver el partido entre el FC Midtjylland y el Ajax, además de las últimas noticias de ambos equipos.

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Conference League - Jornada 3
MCH Arena

Transmisión del FC Midtjylland - Ajax: canal de televisión y opciones para verlo en directo por internet

El partido entre el FC Midtjylland y el Ajax podrá seguirse en directo a través de Ziggo Sport y Ziggo Go. Estas son las opciones de streaming.

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Ziggo Go

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Noticias de los equipos y plantillas

FC Midtjylland contra Ajax alineaciones probables

3-5-2
FC Midtjylland crest
FC Midtjylland
MID
Formación
Ajax crest
Ajax
AJX
4-3-3
N. BakkerN. BakkerA. MaxsoeA. MaxsoeM. BechM. BechO. DiaoO. DiaoR. KristensenR. KristensenP. BravoP. BravoH. HongH. HongK. WaetjenK. WaetjenV. BakV. BakJ. EmefileJ. EmefileM. RajovicM. RajovicMarc-André ter StegenMarc-André ter StegenL. RosaL. RosaA. BouwmanA. BouwmanO. WijndalO. WijndalY. BaasY. BaasD. KlaassenD. KlaassenJ. MokioJ. MokioS. AmrabatS. AmrabatO. GloukhO. GloukhT. ArokodareT. Arokodareteam-logoA. Ouazane
Ajax crest
Ajax
AJX
3-5-2
FC Midtjylland

Once inicial

Ajax

Manager

  • M. Tullberg
  • Michel

El FC Midtjylland no podrá contar con Martin Erlic, Magnus Jensen, Mikel Gogorza, Junior Brumado ni David Martinez por lesión. La alineación titular prevista del entrenador Mike Tullberg incluye, entre otros, a Rasmus Kristensen, Hyun-Seok Hong y Mileta Rajovic.

El Ajax tendrá que jugar sin Simon Adingra, Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen, Anton Gaaei ni Caio Henrique. Julian Brandt tuvo que retirarse lesionado el pasado fin de semana por una lesión en los isquiotibiales y no figura en la alineación prevista del entrenador Michel. El probable once del Ajax incluye, entre otros, a Marc-André ter Stegen, Sofyan Amrabat, Oscar Gloukh y Tolu Arokodare.

Forma reciente

MID

MID - Formulario

VFF
W1-2
STT
L0-1
LYN
W3-2
OB
W2-1
FCN
W2-3
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
AJX

AJX - Formulario

HAS
L2-1
GRO
W2-5
ATA
W2-0
SPA
W1-2
AZ
W1-0
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El FC Midtjylland ganó cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. La única excepción fue la derrota ante el St. Truiden (0-1) en la Conference League. Su partido más reciente, una victoria a domicilio ante el FC Nordsjaelland (2-3), confirma su buen momento en la Superligaen. En esos cinco encuentros, los daneses marcaron diez goles y encajaron siete.

El Ajax ganó cuatro de sus últimos cinco partidos. La única excepción fue una derrota a domicilio ante el HNK Hajduk Split (2-1) en la Conference League. Su triunfo más reciente fue el 1-0 ante el AZ; antes también había ganado 2-0 al Atalanta en la Conference League. En cinco partidos, el equipo de Ámsterdam marcó once goles y encajó cuatro.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

FC MidtjyllandEmpateAjax
0
0
2
Liga de Campeones
Ajax badge
Ajax
AJX
3
FC Midtjylland badge
FC Midtjylland
MID
1
F
Liga de Campeones
FC Midtjylland badge
FC Midtjylland
MID
1
Ajax badge
Ajax
AJX
2
F
2Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron2/2

Los dos clubes se enfrentaron por última vez el 25 de noviembre de 2020 en la Champions League, cuando el Ajax derrotó al FC Midtjylland por 3-1 en Ámsterdam. A principios de ese mes, el 3 de noviembre de 2020, el Ajax también ganó el partido a domicilio en Herning por 1-2. El Ajax ganó los dos enfrentamientos directos documentados.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

El FC Midtjylland ocupa actualmente el puesto 25 de la clasificación de la Conference League, mientras que el Ajax está en el puesto 13.

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