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Retransmisión del FC Groningen - NEC: canal de televisión y opciones de streaming.

El encuentro se emitirá por ESPN a través de Ziggo. También se podrá ver en directo en la plataforma de ESPN.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

En el FC Groningen, Oskar Zawada y el capitán Stije Resink son baja por lesión. No hay sancionados. Aún no hay once inicial confirmado. Se irán añadiendo actualizaciones conforme se acerque el partido.

El NEC viaja a Groningen sin Basar Onal ni Freek Entius, ambos lesionados, y sin sancionados. Tampoco hay alineación probable confirmada. Cualquier novedad se añadirá lo antes posible.

Estado de forma reciente

En sus últimos cinco partidos, el FC Groningen ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas. Su último encuentro fue una derrota 2-3 en casa ante el Excelsior el 2 de mayo, precedida por la caída 3-1 contra el Feyenoord. Antes, venció 0-2 al Telstar a domicilio y 3-0 al AZ en casa. Marcó seis goles y encajó siete en estos cinco partidos.

El NEC, por su parte, suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su último encuentro terminó 1-1 ante Telstar el 2 de mayo en la Eredivisie, mismo marcador que ante FC Twente y Feyenoord. Su única victoria fue 0-2 en casa de Excelsior. La goleada por 5-1 ante AZ en la Copa, fuera de la Eredivisie, muestra que el equipo no es imbatible.

Enfrentamientos directos

El último duelo entre ambos clubes fue el 9 de noviembre de 2025, con victoria 2-0 del NEC en casa en la Eredivisie. Antes, en febrero de 2025, el Groningen ganó 2-1 como local. En los cinco duelos más recientes, el NEC lidera con tres triunfos, uno del Groningen y un amistoso a favor del NEC por 1-2.

Clasificación

En la clasificación actual de la Eredivisie, el FC Groningen es décimo y el NEC tercero.