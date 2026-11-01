¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Primera División
team-logoElche
Estadio Martinez Valero
team-logoValencia
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Dónde ver el Elche-Valencia en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Elche vs Valencia
Elche
Valencia
Primera División

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Elche-Valencia de LaLiga de hoy.

Cómo ver el Elche-Valencia con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

EspañaMovistar+
MéxicoSky Sports
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
República DominicanaViX
UruguayDisney+
Estados UnidosFubo
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de VPN de confianza, como ExpressVPN, y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

crest
Primera División - Jornada 11
Estadio Martinez Valero

El Elche recibe al Valencia en el estadio Martinez Valero, en Elche, en un partido de LaLiga de gran importancia para los visitantes.

El Valencia ocupa el 19.º puesto de la tabla, inmerso en la zona de descenso, y al equipo de Javier Aguirre se le acaba el tiempo para enderezar la temporada. Dos derrotas consecutivas, incluida la sufrida por 1-2 ante el Villarreal en su último partido de liga, apenas han aliviado la presión.

El Elche, por el contrario, llega en una situación considerablemente mejor. El equipo de Martin Anselmi ha ganado dos de sus últimos tres partidos de LaLiga y venció por 3-0 al Rayo Vallecano en su último encuentro liguero. Ocupa el 16.º puesto y buscará alejarse de los tres últimos clasificados.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes añade interés al duelo. El Elche ganó el último enfrentamiento por 1-0 en este estadio en abril de 2026, y al Valencia no le han resultado fáciles los partidos ante este rival en los últimos años.

Para Aguirre, este es el tipo de partido en el que su equipo sencillamente no puede dejar escapar puntos. Una derrota en el Martinez Valero agravaría la crisis del Valencia en la lucha por la permanencia, con la temporada ya en un momento crítico.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Elche-Valencia, incluidos el canal de televisión y las opciones de streaming en directo, la hora de inicio, las novedades de ambos equipos y mucho más.

Novedades y plantillas de los equipos

Elche contra Valencia alineaciones

4-3-3
Elche crest
Elche
ELC
Formación
Valencia crest
Valencia
VAL
4-4-2
M. DituroM. Dituroteam-logoR. RevivoF. RedondoF. RedondoB. SangareB. SangareV. ChustV. ChustT. LemarT. LemarG. VillarG. VillarJ. MorcilloJ. MorcilloF. NinoF. NinoL. CepedaL. CepedaG. ValeraG. ValeraS. DimitrievskiS. DimitrievskiC. TarregaC. Tarregateam-logoA. MartinezPepeluPepeluJosé GayàJosé GayàL. RiojaL. RiojaP. MaffeoP. MaffeoA. MayolA. MayolG. RodriguezG. RodriguezJ. GuerraJ. GuerraA. DanjumaA. Danjuma
Valencia crest
Valencia
VAL
4-3-3
Elche

Once inicial

Valencia

Suplentes

Manager

  • M. Anselmi
  • Javier Aguirre Onaindía

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google