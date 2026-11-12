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EURO U21 Qualification
team-logoDinamarca U21
team-logoHolanda U21
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Dónde ver el Dinamarca sub-21 - Países Bajos sub-21: canal de televisión, retransmisión online en directo, hora de inicio y estado de forma reciente de ambos equipos

Dinamarca U21 vs Holanda U21
Dinamarca U21
Holanda U21
EURO U21 Qualification

Un resumen de dónde ver el partido entre Dinamarca sub-21 y Países Bajos sub-21, además de las últimas novedades de ambos equipos.

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EURO U21 Qualification - Final

Dónde ver Dinamarca sub-21 - Países Bajos sub-21: canal de TV y transmisiones en directo por internet

El duelo entre Dinamarca sub-21 y Países Bajos sub-21 podrá seguirse en directo por ESPN, disponible a través de Ziggo, y por Canal+. También se podrá ver el partido en streaming a través de Watch ESPN. A continuación encontrará los enlaces directos a los servicios de streaming.

ESPN via Ziggo

ESPN a través de Ziggo

Véalo aquí

Canal+

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Watch ESPN

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Noticias de los equipos y convocatorias

Por el momento, Dinamarca sub-21 no ha comunicado lesiones, sanciones ni una alineación probable. Se añadirá más información en cuanto esté disponible de cara al partido.

Tampoco hay aún noticias sobre las bajas ni el probable once inicial de Países Bajos sub-21. Habrá actualizaciones a medida que se acerque el partido.

Estado de forma reciente

DEN

DEN - Formulario

BLR
W0-1
WAL
W4-0
BLR
W2-0
AUT
D1-1
BEL
D0-0
Gol marcado (encajado)
8/1
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
NDL

NDL - Formulario

NOR
L3-2
BEL
W2-1
NOR
D0-0
SVN
W2-4
BIH
W4-0
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Dinamarca sub-21 sumó tres victorias en sus últimos cinco encuentros, además de dos empates y ninguna derrota. Su partido más reciente terminó 0-0 ante Bélgica sub-21, mientras que antes también empató 1-1 contra Austria sub-21. Las dos victorias previas a esos empates llegaron frente a Bielorrusia sub-21 (2-0) y Gales sub-21 (4-0), lo que apunta a un sólido estilo de juego en casa.

Países Bajos sub-21 muestra una buena trayectoria, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. La selección juvenil neerlandesa ganó recientemente 4-0 a Bosnia y Herzegovina sub-21 y, antes de eso, venció 2-4 a Eslovenia sub-21. La única pérdida de puntos en esa racha fue una derrota por 3-2 ante Noruega sub-21.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Dinamarca U21EmpateHolanda U21
2
1
2
Campeonato de Europa Sub 21
Holanda U21 badge
Holanda U21
NDL
1
Dinamarca U21 badge
Dinamarca U21
DEN
2
F
Amistosos U-21
Dinamarca U21 badge
Dinamarca U21
DEN
1
Holanda U21 badge
Holanda U21
NDL
3
F
Amistosos U-21
Holanda U21 badge
Holanda U21
NDL
2
Dinamarca U21 badge
Dinamarca U21
DEN
1
F
Amistosos U-21
Holanda U21 badge
Holanda U21
NDL
1
Dinamarca U21 badge
Dinamarca U21
DEN
3
F
Campeonato de Europa Sub 21
Dinamarca U21 badge
Dinamarca U21
DEN
1
Holanda U21 badge
Holanda U21
NDL
1
F
8Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

El enfrentamiento más reciente entre los dos países tuvo lugar el 15 de junio de 2025 durante la Eurocopa sub-21, cuando Dinamarca sub-21 ganó 2-1 a Países Bajos sub-21. En los cuatro duelos anteriores documentados, Países Bajos sub-21 ganó dos veces y Dinamarca sub-21 también se impuso en dos ocasiones, con un empate. Los enfrentamientos directos muestran un panorama equilibrado a lo largo de los años.

Clasificación

En el grupo I de la fase de clasificación para la Eurocopa sub-21, Dinamarca sub-21 ocupa actualmente la segunda posición. Países Bajos sub-21 también está en el segundo puesto del grupo G.

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