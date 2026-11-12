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EURO U21 Qualification - Final 13 nov 2026 - 12:30

Dónde ver Dinamarca sub-21 - Países Bajos sub-21: canal de TV y transmisiones en directo por internet

El duelo entre Dinamarca sub-21 y Países Bajos sub-21 podrá seguirse en directo por ESPN, disponible a través de Ziggo, y por Canal+. También se podrá ver el partido en streaming a través de Watch ESPN. A continuación encontrará los enlaces directos a los servicios de streaming.

Noticias de los equipos y convocatorias

Por el momento, Dinamarca sub-21 no ha comunicado lesiones, sanciones ni una alineación probable. Se añadirá más información en cuanto esté disponible de cara al partido.

Tampoco hay aún noticias sobre las bajas ni el probable once inicial de Países Bajos sub-21. Habrá actualizaciones a medida que se acerque el partido.

Estado de forma reciente

Dinamarca sub-21 sumó tres victorias en sus últimos cinco encuentros, además de dos empates y ninguna derrota. Su partido más reciente terminó 0-0 ante Bélgica sub-21, mientras que antes también empató 1-1 contra Austria sub-21. Las dos victorias previas a esos empates llegaron frente a Bielorrusia sub-21 (2-0) y Gales sub-21 (4-0), lo que apunta a un sólido estilo de juego en casa.

Países Bajos sub-21 muestra una buena trayectoria, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. La selección juvenil neerlandesa ganó recientemente 4-0 a Bosnia y Herzegovina sub-21 y, antes de eso, venció 2-4 a Eslovenia sub-21. La única pérdida de puntos en esa racha fue una derrota por 3-2 ante Noruega sub-21.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre los dos países tuvo lugar el 15 de junio de 2025 durante la Eurocopa sub-21, cuando Dinamarca sub-21 ganó 2-1 a Países Bajos sub-21. En los cuatro duelos anteriores documentados, Países Bajos sub-21 ganó dos veces y Dinamarca sub-21 también se impuso en dos ocasiones, con un empate. Los enfrentamientos directos muestran un panorama equilibrado a lo largo de los años.

Clasificación

En el grupo I de la fase de clasificación para la Eurocopa sub-21, Dinamarca sub-21 ocupa actualmente la segunda posición. Países Bajos sub-21 también está en el segundo puesto del grupo G.