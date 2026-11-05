Cómo ver el Castellón-Eibar con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 13 6 nov 2026 - 14:30 Estadio Skyfi Castalia

El Castellón recibe al Eibar en el Estadio Skyfi Castalia en un partido de Segunda División de gran importancia en la parte alta de la tabla. Ambos clubes llegan bien situados, por lo que el encuentro tiene consecuencias reales para el ascenso.

El equipo de Pablo Hernández ha sido uno de los más interesantes de la categoría esta temporada. Líder de la clasificación, el Castellón ha demostrado que puede ganar de distintas maneras, y su rendimiento en casa ha sido un factor importante para mantenerse en lo más alto.

El Eibar llega en tercera posición y sigue muy metido en la lucha por el ascenso directo. La plantilla de Jokin Aranbarri tiene la experiencia y la calidad necesarias para competir a este nivel, aunque sus resultados recientes han sido irregulares.

El equipo visitante no ha mostrado su mejor versión en las últimas semanas y solo ha conseguido una victoria en sus cinco últimos partidos de liga. Tendrá que mejorar en defensa y ser más constante de cara a portería si quiere sacar algo de esta visita.

El Castellón, en cambio, ha ido ganando impulso en casa y confiará en sus opciones de ampliar su ventaja al frente de la clasificación. Su producción ofensiva en las últimas semanas ha sido toda una declaración de intenciones.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Castellón-Eibar, incluida la hora de inicio, los detalles de la retransmisión en directo y las últimas noticias de los equipos.

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