Premier League - Premier League Gtech Community Stadium

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Retransmisión del Brentford - Crystal Palace: canal de televisión y opciones de streaming.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

En el Brentford son baja por lesión Rico Henry, Aaron Milambo y Fabio Carvalho; no hay sancionados. Once previsto: Kelleher; Kayode, Collins, Ajer, Lewis-Potter; Hickey, Yarmoliuk, Damsgaard, Jensen; Thiago, Schade. Más actualizaciones pronto.

El Crystal Palace viaja al oeste de Londres con varias ausencias: Borna Sosa, Edon Guessand, Chadi Kporha, Cheick Doucoure y Eddie Nketiah, todos lesionados. No hay sancionados. Once probable: Henderson; Claret, Lacroix, Richards, Lerma; Muñoz, Johnson, Pino, Hughes, Mitchell; Mateta.

Estado de forma reciente

En sus últimos cinco partidos de la Premier League, el Brentford ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas. Su último partido fue una dolorosa derrota 3-0 en casa ante el Manchester City, precedida de una contundente victoria 3-0 sobre el West Ham. También cayeron 2-1 contra el Manchester United y empataron 2-2 con el Everton tras igualar 1-1 frente al Fulham.

El Crystal Palace, por su parte, suma dos victorias, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Viene de caer 3-0 ante el Manchester City en la Premier y de empatar 2-2 en casa del Everton. En la Conference League vencieron dos veces al Shakhtar Donetsk, con un 1-3 fuera de casa. Su peor resultado fue el 3-0 en casa ante el Bournemouth.

Enfrentamientos directos

El último duelo data del 1 de noviembre de 2025, con victoria local del Crystal Palace por 2-0. Antes, en enero de 2025, el Brentford ganó 1-2 en Selhurst Park. En los últimos cinco choques en la Premier, hay equilibrio: dos triunfos para cada equipo y un empate. El único empate fue 1-1 en agosto de 2023 en el Gtech Community Stadium.

Clasificación

En la Premier League, el Brentford es octavo y el Crystal Palace decimoquinto. Ganar en casa permitiría a los Bees afianzarse en la parte alta, mientras que el Palace necesita sumarse al menos un punto para alejarse del descenso.