Eredivisie - Eredivisie AFAS Stadion

Voetbalzone te ofrece un resumen con toda la información sobre el partido, incluyendo cómo verlo por TV y en directo online.

Retransmisión del AZ - NAC: canal de televisión y opciones de streaming en directo.

El partido se verá por ESPN a través de Ziggo. Regístrate y mira el partido en directo

[Ver y directo a través de ESPN vía Ziggo](https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=8275&awinaffid=918243&clickref=FCVZ&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.ziggo.nl%2Fentertainment%2Fsport%2Fvoetbal)

Si viajas, usa una VPN para conectarte a un servidor en Países Bajos y evitar bloqueos geográficos. Así podrás ver el partido en tu plataforma habitual, estés donde estés.

Cómo ver el contenido desde cualquier lugar con NordVPN

Si estás en el extranjero, usa una VPN como NordVPN para conectarte de forma segura y ver los partidos en tu plataforma de streaming habitual.

Noticias y alineaciones de los equipos.

En el AZ, J. Hornkamp es baja por lesión. No hay sancionados. Alineación prevista: R. Owusu-Oduro; M. de Wit; E. Dijkstra; W. Goes; A. Penetra; S. Mijnans; P. Koopmeiners; I. Jensen; R. Daal; J. Clasie; T. Parrott.

El NAC viaja a Alkmaar sin L. Greiml, lesionado, ni M. Nassoh, sancionado. Su posible once: Bielica; Mahmutovic, Hillen, Odoi, Kemper; Sowah, Holtby, Balard; Valerius, Ayew, Soumano. Cualquier novedad de última hora se incorporará a este resumen.

Estado de forma reciente

En sus últimos cinco partidos, el AZ ha logrado una victoria, cuatro empates y ninguna derrota. El más reciente fue 1-1 ante el Feyenoord el 10 de mayo. Antes empató 2-2 con el FC Twente y 0-0 con el Go Ahead Eagles. Antes, venció 5-1 al NEC en copa y empató 2-2 con el Shakhtar Donetsk en la Conference League, lo que refleja su intensidad ofensiva y una agenda apretada. En estos cinco encuentros marcó diez goles y encajó seis.

El NAC ganó 1, empató 2 y perdió 2 en sus últimos cinco encuentros. Su último encuentro fue una victoria 2-0 ante el sc Heerenveen el 11 de mayo. Antes, perdió 2-0 con el FC Utrecht y 0-2 con el Ajax, y empató 1-1 frente al Fortuna Sittard y 0-0 contra el Sparta. El NAC marcó tres goles y encajó cinco en este periodo.

Enfrentamientos directos

El último encuentro se disputó el 31 de agosto de 2025 en la Eredivisie: el NAC perdió 0-1 ante el AZ en casa. Antes, el 24 de abril de 2025, empataron 1-1 en el AFAS Stadion, y el 15 de diciembre de 2024 el AZ ganó 1-2 en casa del NAC. En los últimos cinco duelos, el AZ suma tres victorias, una derrota y un empate.

Clasificación

En la clasificación actual de la Eredivisie, el AZ es sexto y el NAC decimoséptimo.