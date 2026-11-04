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Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 15:00 AFAS Stadion

El partido entre el AZ Alkmaar y la Juventus se transmite en directo por Sky Sport y en streaming por NOW. A continuación, los detalles para acceder a la cobertura en directo.

La Juventus visita al AZ Alkmaar en el AFAS Stadion de Alkmaar en un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Europa League. El equipo de Luciano Spalletti llega a Holanda después de conseguir una importante victoria en la última jornada de la Serie A.

La victoria por 2-0 ante el Napoli en el Allianz Stadium ha devuelto la confianza al entorno de la Juventus, que en las semanas anteriores había atravesado momentos difíciles entre resultados decepcionantes y tensiones con la afición. Alajbegovic y Boga, ambos salidos desde el banquillo, marcaron los goles decisivos en el tramo final del partido.

Spalletti tendrá ahora que gestionar las fuerzas de un grupo que ha atravesado un periodo turbulento. La derrota en casa contra el Genoa, que había precedido al derbi de Italia contra el Napoli, llevó al club a concentrar y aislar al equipo, y avivó las protestas de los aficionados fuera del estadio.

Enfrente estará un AZ Alkmaar que atraviesa un momento de forma irregular. El equipo dirigido por Leeroy Echteld encadenó dos derrotas en la Eredivisie antes de este compromiso europeo, frente al Ajax y el FC Twente. En la Europa League, sin embargo, el equipo del norte de los Países Bajos ha demostrado que sabe conseguir resultados.

En la clasificación de la Europa League, el AZ ocupa actualmente la décima posición, mientras que la Juventus se encuentra en el séptimo puesto. Ambos equipos necesitan puntos para consolidar su posición en la fase de grupos.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

En cuanto al AZ Alkmaar, Leeroy Echteld todavía no ha comunicado la alineación oficial ni ha ofrecido novedades sobre lesiones o sanciones. Habrá más información a medida que se acerque el inicio del partido.

En la Juventus, Luciano Spalletti no ha dado a conocer la posible alineación. Tampoco se han comunicado oficialmente lesiones ni sanciones. En las próximas horas se añadirán novedades sobre la disponibilidad de los jugadores.

Estado de forma

El AZ Alkmaar llega a este encuentro con un balance reciente de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo del norte de los Países Bajos perdió sus dos últimos encuentros de Eredivisie, por 1-0 ante el Ajax y por 0-2 ante el FC Twente. En la Europa League, en cambio, ha mantenido un rendimiento positivo: venció por 4-0 al Ararat Armenia a domicilio y por 2-1 al Hapoel Beer Sheva en casa. En esos cinco partidos, el AZ marcó nueve goles y encajó seis.

La Juventus presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue el 2-0 ante el Napoli en la Serie A, precedido por la derrota por 2-0 contra el Genoa. La Juventus ganó por 2-0 en casa del Lecce y empató 2-2 contra el Rennes en la Europa League, antes de perder por 0-3 contra la Lazio. En esos cinco encuentros, marcó seis goles y encajó siete.

Enfrentamientos previos

Por el momento no hay datos disponibles sobre los enfrentamientos directos recientes entre el AZ Alkmaar y la Juventus. Se añadirá más información histórica en cuanto esté disponible.

Clasificación

En la Europa League, el AZ Alkmaar ocupa actualmente la décima posición, mientras que la Juventus se encuentra en el séptimo puesto de la clasificación general.