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Dónde ver el Ajax - FC Utrecht: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el Ajax y el FC Utrecht, junto con las últimas noticias sobre los equipos.

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Voetbalzone te ofrece un resumen con toda la información sobre el partido, incluyendo opciones para verlo por TV y en directo online.

Retransmisión del Ajax - FC Utrecht: canal de TV y streaming en directo.

El partido entre Ajax y FC Utrecht se podrá seguir en directo por televisión y en streaming. Estas son las opciones disponibles:

ESPN via Ziggo

ESPN

Míralo aquí

Canal+

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Noticias y alineaciones

Ajax contra FC Utrecht alineaciones probables

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Manager

  • O. Garcia

Lesiones y suspensiones

El Ajax no podrá contar con los porteros Vítezslav Jarosen y Joeri Heerkens, ambos lesionados. No hay sancionados en el equipo local. Aún no se ha confirmado la alineación probable; se publicarán actualizaciones a medida que se acerque el inicio del partido.

El Utrecht, en cambio, tiene una lista de bajas mucho más larga: Michael Brouwer, Oualid Agougil, Jaygo van Ommeren, Emirhan Demircan, Dani de Wit y Miguel Rodríguez están todos descartados por lesión. Tampoco se ha dado a conocer la alineación probable del Utrecht.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

AJX
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

UTR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/10
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

En sus últimos cinco partidos de la Eredivisie, el Ajax ha logrado dos victorias, dos empates y una derrota. El último encuentro acabó 2-2 en casa ante el PSV Eindhoven el 2 de mayo. Antes, el Ajax venció 0-2 al NAC y 0-3 al Heracles. Su única derrota fue 1-2 contra el FC Twente en abril, y también empató 1-1 en casa del Feyenoord en marzo.

El FC Utrecht ganó tres de sus últimos cinco encuentros y perdió dos. Venció 2-0 al NAC, perdió 5-0 ante Excelsior, derrotó 4-1 a Telstar y 2-0 a Go Ahead Eagles, y cayó 4-3 frente al PSV. En cinco duelos marcó trece goles y encajó nueve.

Enfrentamientos directos

AJX

Últimos partidos

UTR

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

8

Goles marcados

12
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

El último encuentro fue el 9 de noviembre de 2025, con victoria del FC Utrecht 2-1 sobre el Ajax en casa. Antes, en abril de 2025, el Utrecht ya había ganado 4-0. En los últimos cinco duelos, Utrecht ha ganado tres, Ajax uno y hubo un empate. La única victoria del Ajax en esta racha fue 2-0 en casa en marzo de 2024.

Clasificación

En la Eredivisie, el Ajax es cuarto y el FC Utrecht, octavo.

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