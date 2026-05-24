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Eredivisie
team-logoAjax
Kras Stadion
team-logoFC Utrecht
Neil Bennett

Traducido por

Dónde ver el Ajax - FC Utrecht: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

Ajax vs FC Utrecht
Ajax
FC Utrecht
Eredivisie

Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el Ajax y el FC Utrecht, junto con las últimas noticias sobre los equipos.

Voetbalzone te ofrece un resumen con toda la información sobre el partido, incluyendo dónde verlo por TV y en directo por Internet.

Retransmisión del Ajax - FC Utrecht: canal de TV y streaming.

En los Países Bajos se podrá ver en directo a través de ESPN vía Ziggo. A continuación, las opciones para ver el partido.

ESPN via Ziggo

ESPN a través de Ziggo

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Noticias y alineaciones de los equipos.

Ajax contra FC Utrecht alineaciones probables

4-3-3
Ajax crest
Ajax
AJX
Formación
FC Utrecht crest
FC Utrecht
UTR
4-2-3-1
26M. Paes15Y. Baas2L. Rosa3A. Gaaei30A. Bouwman18D. Klaassen24J. Mokio48S. Steur11M. Godts25W. Weghorst23S. Berghuis1V. Barkas16S. El Karouani3M. van der Hoorn44M. Eerdhuijzen23N. Vesterlund21G. Zechiel8C. Bozdogan20D. de Wit11J. Karlsson10Y. Cathline91S. Haller
FC Utrecht crest
FC Utrecht
UTR
4-3-3
Ajax

Once inicial

FC Utrecht

Manager

  • O. Garcia
  • R. Jans

Lesiones y suspensiones

En el Ajax son baja por lesión Vitezslav Jaros, Kian Fitz-Jim, Oleksandr Zinchenko y Josip Sutalo. No hay sancionados. Se espera que Óscar García alinee a: Maarten Paes; Youri Baas, Lucas Rosa, Anton Gaaei, Aaron Bouwman; Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Sean Steur; Mika Godts, Wout Weghorst y Steven Berghuis.

El FC Utrecht viaja sin Miguel Rodríguez, Emirhan Demircan, Jaygo van Ommeren, Michael Brouwer y Victor Jensen, todos lesionados. No hay sancionados. Se espera que Ron Jans alinee a Vasilios Barkas; Souffian El Karouani, Mike van der Hoorn, Mike Eerdhuijzen, Niklas Vesterlund; Gjivai Zechiël, Can Bozdogan, Dani de Wit; Jesper Karlsson, Yoann Cathline, Sebastien Haller. Se esperan más actualizaciones a medida que se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

AJX
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

UTR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

En sus últimos cinco partidos de la Eredivisie, el Ajax ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas. Su último encuentro acabó con un 2-0 al FC Groningen el 21 de mayo. Antes, empató 0-0 con el sc Heerenveen y perdió 1-2 en casa ante el FC Utrecht. Marcó nueve goles y encajó cuatro en esos cinco duelos.

El FC Utrecht, en cambio, ha ganado cuatro de los últimos cinco encuentros: el más reciente, 3-2 al sc Heerenveen el 21 de mayo. Antes venció 2-0 al Fortuna Sittard y 1-2 en Ámsterdam. Su única derrota fue 5-0 contra el Excelsior el 26 de abril. Marcó doce goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

Enfrentamientos directos

AJX

Últimos partidos

UTR

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

6

Goles marcados

10
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

El último Ajax–FC Utrecht fue el 10 de mayo de 2026 en la Eredivisie y acabó 1-2. Antes, el Utrecht ganó 2-1 en noviembre de 2025 y 4-0 en abril de 2025. Antes, en diciembre de 2024, el Ajax solo pudo empatar 2-2 en casa. Su única victoria reciente fue en marzo de 2024, 2-0 también como local. En los cinco duelos más recientes, Utrecht domina claramente.

Clasificación

En la Eredivisie, el Ajax es quinto y el FC Utrecht, sexto.

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