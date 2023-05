Dónde ver en directo online el Real Sociedad vs. Girona de La Liga 2022-2023: Movistar, DAZN, canal de TV y streaming en vivo

Los 'txuri-urdin' buscan asegurar la Champions contra los de Míchel Sánchez, la revelación liguera y que están en puestos de Conference League

Real Sociedad y Girona se enfrentan este sábado en Anoeta, en un choque importante por los puestos de acceso a competición europea de cara al próximo curso. Y es que los de Imanol Alguacil buscan afianzar la cuarta plaza, que da acceso a jugar la UEFA Champions League; pero los gerundenses, la gran revelación liguera, tienen a tiro jugar competición europea por primera vez en su historia. Concretamente, la UEFA Conference League.

La Real es cuarta en Liga con 61 puntos: siete sobre el quinto clasificado, el Villarreal, a falta de doce puntos por jugarse. El Girona de Míchel Sánchez, por su lado, es séptimo con 47. Y ocupa, por tanto, posiciones de UEFA Conference League, a cinco del Real Betis y su sexto puesto, que da acceso a UEFA Europa League.

La Copa del Madrid lo cambia todo

Hasta hace poco, no era seguro que el séptimo clasificado al final de la Liga fuese a jugar competición europea, pues ese lugar estaba 'reservado' para el campeón de la Copa del Rey, en caso de que este no se encontrase entre los seis primeros clasificados de LaLiga. Pero, como la ha ganado el Real Madrid y no el Osasuna, se abre el camino para que el séptimo en la tabla, en este caso el Girona, pudiera jugar en Europa. Aunque eso sí, habría que ver cómo quedaría todo si el Sevilla ganase la UEFA Europa League. Pero en la ciudad de Gerona quieren soñar en grande.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Real Sociedad vs. Girona de LaLiga 2022-2023?

PARTIDO Real Sociedad vs. Girona FECHA Sábado, 13 de mayo de 2023 HORARIO 14:00 ESTADIO Estadio de Anoeta - Reale Arena, San Sebastián

Dónde ver en directo online el Real Sociedad vs. Girona de La Liga 2022-2023: Canal de TV y Streaming en vivo

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)

LaLiga TV (Bar) 14:00 Sudamérica Star+

ESPN Extra ARG: 09:00;

CHI: 08:00;

COL: 07:00 México Sky Sports 06:00

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

Igual que ha sucedido a lo largo de estas pasadas campañas, el fútbol en España se puede ver en directo a través de las cadenas de televisión de pago. Además, hay un partido cada jornada que se emite en abierto, a través de la señal de Gol Televisión. Una cadena, por su lado, que se puede seguir asimismo en las principales compañías de pago. Servicios, por otra parte, que te explicamos aquí cómo se podrían adquirir:

Movistar +

Movistar+ tiene diversas opciones de hacerse con los diferentes paquetes Fusión. Eso quiere decir que se pueden tener los canales de televisión, con un paquete que incluya fibra óptica. O bien líneas móviles. Varias vías distintas, así las cosas, para que cada uno elija la que más cuadre con él.

Orange TV

Hacerse con Orange TV es otra gran opción para el cliente que quiera ver la liga española, la Segunda División, la Champions League, la Europa League y muchas más competiciones. Esto es porque Movistar+ no puede contar con los derechos en exclusiva, por lo que ha de cedérselos también a otras compañías, que tienen la posibilidad de emitir en directo todos los partidos de Liga.

DAZN

A partir de esta presente campaña, los duelos de LaLiga se pueden ver también a través de la señal de DAZN. La plataforma de retransmisión por 'streaming' ofrecerá cinco duelos cada jornada, que se pueden seguir en exclusiva y por medio de esta compañía. A excepción de los duelos de tres jornadas, eso sí, que se emitirán en exclusiva por Movistar+. Además, cabe la posibilidad de contratar DAZN por Movistar+.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, LaLiga se puede ver por cualquier aparato electrónico que tenga acceso a la red de Internet. Algo que es posible por la app de Movistar+, así como en la propia web oficial de la compañía.

Hay un detalle: los partidos de todas las jornadas se pueden seguir por cualquier aparato por una clave electrónica. Para más información, se puede entrar en el siguiente enlace: ver.movistarplus.es .

También está disponible para su descarga la app que Movistar+ tiene disponible en iOS en App Store y en Google Play . Aparte de ello, hay apps en Smart TV. Todo adaptado a lo que desee el cliente.

Más particularidades: todos los partidos de cada jornada pueden ver durante su propia emisión en directo y desde cualquier parte del mundo. Pero, aparte, hay redifusiones y la opción de seguir los partidos 'on demand', o bajo demanda. O lo que lo mismo: en el momento en el que cada uno así lo desee.

Cómo ver DAZN en España: Cómo darse de alta, cuánto vale y cómo ver en todos los dispositivos

DAZN es una plataforma de emisión de deportes y torneos y competiciones por streaming. Se puede ver en España desde el pasado día 27 de febrero de 2019. Para contratar el servicio y ver sus opciones y paquetes, se puede hacer pulsando aquí.

DAZN nació en el pasado mes de agosto de 2016, con su lanzamiento en países como Japón, Alemania, Austria y Suiza. Su éxito inicial en Europa y Asia ha continuado con lanzamientos también exitosos en Canadá (2017), Italia (2018) y Estados Unidos (2018), donde se ha convertido en referencia.

"Estamos expandiéndonos a un ritmo frenético e imparable, con un enfoque distinto. Damos a los aficionados lo que quieren: un acceso asequible y flexible al deporte que les apasiona. Estamos muy felices de asociarnos con estas plataformas para lanzar otro gran mercado europeo y queremos contar más deportes y competiciones de primera, que vamos a emitir", aseguró en su momento Simon Denyer, cofundador de DAZN. Ahora, han incorporado LaLiga española a su amplio catálogo.