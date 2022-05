Dónde ver en directo online el Real Betis vs. Barcelona de La Liga 2021-2022: Canal de TV y Streaming en vivo

Partido muy importante en la zona alta de Primera División, por las posiciones que dan acceso a disputar la UEFA Champions League la próxima temporada. El Real Betis recibe en el Benito Villamarín al Fútbol Club Barcelona, en un choque que se antoja trepidante y que es crucial para ambos conjuntos.

El Barça, además, llega con la importantísima duda de Marc-andré Ter Stegen. El portero alemán no pudo entrenar este viernes al sentirse indispuesto, y no está nada claro que vaya a estar en Heliópolis. Si no llegara, Neto jugaría en su lugar. Asimismo, tampoco está Gerard Piqué, lesionado.

El Betis busca la Champions

Enfrente, los azulgrana tendrán a un Real Betis, el de Manuel Pellegrini, que recibirá un pasillo de campeón, tras haber ganado hace dos semanas la Copa del Rey. Eso sí, los verdiblancos encadenan tres partidos seguidos sin vencer en Liga y buscarán romper esa mala racha ante los de Xavi Hernández para recortar la distancia que les separa del Atlético de Madrid, cuarto y en posición de Liga de Campeones.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Real Betis vs. Barcelonad de LaLiga 2021-2022?

PARTIDO Real Betis vs. Barcelona FECHA Sábado, 7 de mayo de 2022 HORARIO 21:00 ESTADIO Estadio Benito Villamarín, Sevilla

Consejos de apuestas: cuotas y pronósticos del Real Betis vs. Barcelona

Los portales especializados en apuestas relativas al deporte, como lo es Sportsbet.io, prevén un encuentro muy disputado entre ambos clubes. Eso sí, otorgan al Barcelona una ligera ventaja para hacerse con el triunfo.

Sin embargo, tampoco habría que subestimar al Real Betis. Los de Manuel Pellegrini acaban de ganar la Copa del Rey y encadenan tres partidos seguidos sin vencer en Liga, por lo que buscarán romper su mala racha ante los azulgrana.

