El Fútbol Club Barcelona buscará este martes los octavos de final de la UEFA Europa League. Los de Xavi Hernández viajan a Italia para jugar ante el Nápoles en la vuelta de los dieciseisavos de final, en un choque que se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona. Un feudo que debe su nombre al ídolo argentino, que marcó una época tanto en el Barça como, especialmente, en el conjunto napolitano.

SIGUE EN DIRECTO EL NÁPOLES VS. BARCELONA DE LA UEFA EUROPA LEAGUE PULSANDO AQUÍ

Ambos conjuntos empataron a uno en la ida. Un duelo en el que se adelantó el Nápoles a la media hora, gracias a Piotr Zielinski, pero que igualó el Barça poco después, por medio de Ferrán Torres, de penalti.

El Barça, sin Memphis

De cara al choque, Xavi cuenta con varias bajas. Dani Alves, que no está inscrito, no podrá jugar, mientras que Memphis Depay, que ultima la recuperación de su lesión en los isquios, no ha llegado a tiempo. El Nápoles de Luciano Spalletti, por su lado, arriba al choque con las dudas de futbolistas importantes, como Lorenzo Insigne, Stanislav Lobotka o Zambo Anguissa.



¿Cuándo y dónde es el Nápoles vs. Barcelona?

PARTIDO Nápoles vs. Barcelona FECHA Jueves, 24 de febrero de 2022 ESTADIO Estadio Diego Armando Maradona, Nápoles (Italia) HORARIO 21:00



¿Dónde ver en directo el Nápoles vs. Barcelona?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar Liga de Campeones (M50 O114)

M. Liga de Campeones 3(M180 O129)

LaLiga TV (Bar)

LaLiga TV M1 (Bar) 21:00 Sudamérica ESPN

Star+ ARG y CHI: 17:00

COL: 15:00 México Star+

ESPN 14:00



TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

Al igual que ha ocurrido a lo largo de estas últimas campañas, la UEFA Europa League es una competición que es casi exclusivamente de pago en España. A excepción de un choque, que se emite en abierto, por Gol Televisión. A ese respecto, el torneo solo se podrá ver en Movistar Liga de Campeones y todas sus variantes. Servicios, con todo y con eso, que no son gratis y, por tanto, tienen coste para el cliente. Pero que te explicamos en las siguientes líneas cómo puedes contratar:

Movistar +

Movistar+ tiene muchas ofertas de paquetes Fusión. Eso quiere decir que se pueden contratar las cadenas de televisión, con un paquete que, además, incluya la opción de contratar fibra óptica en el domicilio. O bien líneas móviles. Varias vías diferentes, para que cada uno escoja su favorita.

Orange TV

Orange TV es otra gran posibilidad para el cliente que quiera ver la Europa League y la Liga de Campeones, pero también LaLiga española, la Segunda División y muchas más competiciones. Esto es debido a que Movistar+ no puede contar con los derechos en exclusiva, por lo que tiene que compartirlos con otras plataformas de retransmisión.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, la Europa League se puede disfrutar por cualquier dispositivo que dispongan de acceso a la red de Internet. Algo que es posible gracias a la aplicación oficial de Movistar+, así como por la propia web de la plataforma.

El artículo sigue a continuación

Hay una peculiaridad: los partidos de cada semana se pueden ver por diferentes dispositivos gracias a una clave electrónica. Para obtener más info, se puede entrar a la siguiente página web: ver.movistarplus.es.

También está disponible para su descarga la aplicación oficial de Movistar+ en iOS en App Store y en Google Play. Aparte de ello, hay apps disponibles en Smart TV. Todo adaptado al deseo de cada persona.

Más cosas: todos los encuentros de la Europa League se pueden ver en directo y desde cualquier lugar del planeta. Pero aparte, existen redifusiones y la opción de verlos 'on demand' o bajo demanda. Esto quiere decir, que el cliente puede ver cada duelo cuando así lo desee.