Encuentro importantísimo para el Atlético de Madrid, en su batalla por meterse en los octavos de final de la UEFA Champions League. Los de Diego Pablo 'El Cholo' Simeone son ahora terceros del Grupo B, el 'Grupo de la Muerte' de esta Liga de Campeones. Y reciben en el Metropolitano a todo un histórico como el AC Milan italiano, último de grupo.

De cara al encuentro, Simeone no podrá contar con Kieran Trippier, que sigue lesionado. Eso sí, Joao Félix podría regresar a la convocatoria, aunque en ningún caso será titular. Si que se espera que entren en el once futbolistas como Luis Suárez, Josema Giménez y Rodrigo De Paul, que no fueron titulares el sábado en el triunfo por 1-0 ante Osasuna. Por su parte, Felipe Augusto es baja por sanción.

El Milan apura sus opciones

Por su lado, el Milan de Stefano Pioli visita Madrid con ganas de sumar su primer triunfo en la presente edición de la Champions. Los 'rossoneri' son colistas del Grupo B, por lo que quieren meterse en la pelea por estar en las eliminatorias. Aunque eso sí, deberán hacerlo sin varios futbolistas importantes, como el central Fikayo Tomori, el portero Mike Maignan y el atacante Ante Rebic, todos ellos lesionados.

¿Cuándo y dónde es el Atlético Madrid vs. Milan?

PARTIDO Atlético Madrid vs. Milan FECHA Miércoles, 24 de noviembre ESTADIO Estadio Metropolitano, Madrid (España) HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Atlético Madrid vs. Milan?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar Liga de Campeones (M50 O114)

M. Liga de Campeones 2 (M52 O128)

LaLiga TV Bar M1 21:00 Sudamérica Star+

ESPN 3 ARG y CHI: 17:00; COL: 15:00 México HBO Max

TNT Sports 14:00

