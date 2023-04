Dónde ver en directo online el Atlético Madrid vs. Mallorca de La Liga 2022-2023: Movistar, DAZN, canal de TV y streaming en vivo

Los rojiblancos buscan levantarse en casa de la dura derrota ante el Barcelona en el Camp Nou

Después de esa dura derrota del pasado domingo por 1-0 en el Camp Nou y ante el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid vuelve a la acción en el Metropolitano. Allí, los de Diego Pablo Simeone reciben este miércoles al Mallorca de Javier Aguirre, que es décimo y que enlaza cuatro partidos seguidos sin perder.

El Atleti no perdía en Primera División desde el 8 de enero. Aquel día cayó precisamente también ante el Barça, en el choque de ida de LaLiga, que los de Xavi Hernández se llevaron por 0-1 en el Metropolitano. Los del 'Cholo', por tanto, no han sido capaces de superar al Barça en este curso en ningún encuentro, aunque intentarán reponerse cuanto antes para no perder comba en su pelea por la segunda plaza.

El Mallorca de Aguirre, en racha

Enfrente, el Atleti tendrá a un rival que llega en un muy buen momento. Y ese no es otro que el Mallorca de Javier 'El Vasco' Aguirre, que enlaza cuatro partidos sin perder y dos victorias consecutivas. Los bermellones son décimos con 40 puntos y, a falta de ocho jornadas, ya tienen en su mano la permanencia virtual. Un dato que pone de relieve el grandísimo trabajo del 'Vasco', al que se recuerda con mucho aprecio en el Atlético de Madrid. Y es que el mexicano dirigió a los rojiblancos dos temporadas y media: de 2006 a 2009.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Atlético Madrid vs. Mallorca de LaLiga 2022-2023?

PARTIDO Atlético Madrid vs. Mallorca FECHA Miércoles, 26 de abril de 2023 HORARIO 19:30 ESTADIO Estadio Metropolitano, Madrid

Dónde ver en directo online el Atlético Madrid vs. Mallorca de La Liga 2022-2023: Canal de TV y Streaming en vivo

ZONA CANAL HORARIO España DAZN LaLiga (M53)

DAZN

LaLiga TV (Bar) 19:30 Sudamérica DGO

DSports ARG: 14:30;

CHI: 13:30;

COL: 12:30 México Sky Sports 11:30

