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Retransmisión del Chelsea - Manchester City: canal de TV y streaming en directo.

La final de la FA Cup entre Chelsea y Manchester City se verá en directo por Viaplay. Aquí tienes el canal de TV y la opción de streaming para el partido.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

Por ahora no hay lesiones ni sanciones confirmadas en el Chelsea, y la alineación aún no se ha anunciado. Se actualizará esta información a medida que se acerque el partido.

Con el Manchester City ocurre lo mismo: no hay comunicados oficiales sobre lesionados o sancionados, ni alineación confirmada. Habrá actualizaciones conforme se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma reciente

El Chelsea llega a la final en un momento irregular: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su último partido fue un 1-1 ante el Liverpool en la Premier; antes, perdieron 1-3 con el Nottingham Forest y 3-0 con el Brighton. La única victoria fue en la semifinal de la FA Cup contra el Leeds United (1-0). En total, marcaron cinco goles y encajaron seis.

El Manchester City, en cambio, llega en mejor momento: ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos y empatado uno. Su último encuentro acabó 3-0 ante el Crystal Palace, y antes venció 3-0 al Brentford. Solo cedió un empate 3-3 ante el Everton. Marcó doce goles y encajó cuatro, incluyendo el 2-1 al Southampton en la FA Cup.

Enfrentamientos directos

El historial reciente favorece al City: de los últimos cinco duelos ha ganado tres y empatado dos. La última vez, en abril en la Premier League, venció 0-3 en Stamford Bridge; antes, en el Etihad, habían igualado 1-1. El Chelsea solo ha marcado cinco goles en esos cinco duelos, por once del City.