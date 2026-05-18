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Retransmisión del Arsenal - Burnley: canal de TV y opciones de streaming.

A continuación, te mostramos el canal de TV y las opciones para ver el partido en directo.

Viaplay posee los derechos de retransmisión. Puedes registrarte a través del enlace a continuación para ver el partido en directo.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

El Arsenal tiene varias bajas por lesión. Además de Kieran Tierney, no jugarán Jorginho Timber, Ben White ni Mikel Merino. No hay sancionados. La probable alineación incluye a David Raya en la portería, con Riccardo Calafiori, William Saliba, Carlos Mosquera y Gabriel en la defensa. En el centro del campo actuarían Declan Rice, Eberechi Eze y Bukayo Saka, con Viktor Gyökeres en ataque.

El Burnley también tiene bajas: J. Beyer y Josh Cullen. No hay sancionados. Su once probable incluye a Marek Weiss en la portería. Se añadirán más actualizaciones a medida que se acerque el partido.

Estado de forma reciente

El Arsenal llega en gran forma: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su último encuentro fue un 0-1 en casa del West Ham United, que refleja su regularidad. Antes, venció 3-0 al Fulham y 1-0 al Newcastle United. En Europa, batió al Atlético de Madrid y empató en el otro duelo.

En cambio, el Burnley ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros de la Premier: 2-2 con Aston Villa, 3-1 ante Leeds United, 0-1 frente al Manchester City, 4-1 contra el Nottingham Forest y 0-2 frente al Brighton & Hove Albion. En esos cinco encuentros encajó diez goles.

Enfrentamientos directos

Los enfrentamientos entre Arsenal y Burnley muestran clara superioridad del primero: de los cinco duelos más recientes, Arsenal ganó cuatro y solo hubo un empate. La última vez, en noviembre de 2025, el Arsenal ganó 0-2 como visitante. Antes, en febrero de 2024, venció 0-5 en Turf Moor. Y en noviembre de 2023 ganó 3-1 en casa.

Clasificación

Arsenal lidera la Premier League y Burnley cierra la tabla en el puesto 19, una diferencia que reflejan también las cifras.