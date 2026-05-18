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Retransmisión del Arsenal - Burnley: canal de TV y opciones de streaming.
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Noticias y alineaciones de los equipos.
Arsenal contra Burnley alineaciones probables
Once inicial
Manager
- M. Arteta
- M. Jackson
Lesiones y suspensiones
El Arsenal tiene varias bajas por lesión. Además de Kieran Tierney, no jugarán Jorginho Timber, Ben White ni Mikel Merino. No hay sancionados. La probable alineación incluye a David Raya en la portería, con Riccardo Calafiori, William Saliba, Carlos Mosquera y Gabriel en la defensa. En el centro del campo actuarían Declan Rice, Eberechi Eze y Bukayo Saka, con Viktor Gyökeres en ataque.
El Burnley también tiene bajas: J. Beyer y Josh Cullen. No hay sancionados. Su once probable incluye a Marek Weiss en la portería. Se añadirán más actualizaciones a medida que se acerque el partido.
Estado de forma reciente
El Arsenal llega en gran forma: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su último encuentro fue un 0-1 en casa del West Ham United, que refleja su regularidad. Antes, venció 3-0 al Fulham y 1-0 al Newcastle United. En Europa, batió al Atlético de Madrid y empató en el otro duelo.
En cambio, el Burnley ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros de la Premier: 2-2 con Aston Villa, 3-1 ante Leeds United, 0-1 frente al Manchester City, 4-1 contra el Nottingham Forest y 0-2 frente al Brighton & Hove Albion. En esos cinco encuentros encajó diez goles.
Enfrentamientos directos
Los enfrentamientos entre Arsenal y Burnley muestran clara superioridad del primero: de los cinco duelos más recientes, Arsenal ganó cuatro y solo hubo un empate. La última vez, en noviembre de 2025, el Arsenal ganó 0-2 como visitante. Antes, en febrero de 2024, venció 0-5 en Turf Moor. Y en noviembre de 2023 ganó 3-1 en casa.
Clasificación
Arsenal lidera la Premier League y Burnley cierra la tabla en el puesto 19, una diferencia que reflejan también las cifras.