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Dónde ver Almere City - Willem II: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

Almere City FC vs Willem II
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Willem II
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Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el Almere City y el Willem II, junto con las últimas noticias sobre los equipos.

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Retransmisión del Almere City - Willem II: canal de TV y streaming.

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A continuación encontrarás un resumen de los canales de televisión y las opciones de retransmisión en directo en las que puedes seguir el Almere City - Willem II en directo.

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Noticias y alineaciones

Almere City FC contra Willem II alineaciones probables

Almere City FC crest
Almere City FC
ALC
Formación
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Willem II
WII
Willem II crest
Willem II
WII

Manager

  • J. Rijsdijk

Por ahora no hay lesiones, sanciones ni alineación confirmada para Almere City; más detalles se conocerán cerca del inicio del partido.

En el Willem II tampoco hay, por ahora, detalles sobre posibles bajas o la alineación titular. Se añadirán actualizaciones en cuanto el club ofrezca más información.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Última forma

ALC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

WII
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

En sus últimos cinco partidos, el Almere City sumó tres victorias, un empate y una derrota. El más reciente fue un 2-2 ante el De Graafschap en la Nacompetitie. Antes, venció 3-1 a ese mismo rival y derrotó dos veces al FC Den Bosch: 3-0 y 2-3. En total, marcó 11 goles y encajó 7.

Willem II, por su parte, suma tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros. Viene de igualar 1-1 con RKC en la Nacompetitie, tras vencer 0-1 a ese mismo rival. Los de Tilburg marcaron siete goles y encajaron cinco en ese periodo.

Enfrentamientos directos

ALC

Últimos partidos

WII

2

Victorias

0

Empates

3

Victorias

4

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

El último duelo entre ambos equipos fue el 12 de abril de 2026, cuando el Willem II venció 2-1 al Almere City en casa, en la Primera División. En los cinco choques más recientes, el Willem II ganó tres, el Almere City uno y hubo un empate. El Willem II marcó seis goles y el Almere City cuatro.

Clasificación

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