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El entrenador del Manchester United, Mauricio Pochettino, ha criticado el arbitraje de la Premier League después de que se anulara la tarjeta roja que vio Leny Yoro ante el Liverpool. Pese a que el defensa no tendrá que cumplir sanción, el argentino sigue frustrado porque el error inicial alteró drásticamente el partido, que terminó con una derrota por 4-0 en Anfield.

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Pochettino exige explicaciones por el fallo del VAR

Pochettino ha expresado su profunda frustración tras conocerse que se ha anulado la tarjeta roja que vio Leny Yoro ante el Liverpool. El defensa francés fue expulsado apenas seis minutos después del inicio del derbi del noroeste de Inglaterra por una entrada sobre Alexander Isak, una decisión que dejó al United con diez jugadores durante casi todo el encuentro.

El técnico argentino no se mordió la lengua al hablar del papel del VAR en la polémica jugada. «Estoy muy decepcionado porque creo que algo así no puede ocurrir nunca. El árbitro puede equivocarse, pero, si tenemos VAR, ¿qué estaban haciendo? Hay que tomarse tiempo para revisar la jugada. Si tenemos VAR, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo?».

La incredulidad de Pochettino se debe a que la sanción ha quedado completamente anulada tras prosperar el recurso por expulsión improcedente, lo que confirma que el error fue lo bastante importante como para corregirse a posteriori.

Frustración por los puntos perdidos en Anfield

Getty Images

Para Pochettino, que el recurso haya prosperado sirve de poco a la vista del resultado final. El United sufrió una dura derrota por 4-0, un marcador muy condicionado por la inferioridad numérica desde el comienzo. El entrenador señaló que, aunque Yoro ya está disponible para los próximos partidos, la oportunidad de competir en igualdad de condiciones en Anfield se ha perdido.

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«Y ahora, los tres puntos, ¿dónde están los tres puntos?», preguntó, para subrayar el daño irreversible que la temprana expulsión causó al plan táctico de su equipo y a su rendimiento durante el partido.

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«El balón iba hacia el portero. Creo que, si revisas esa jugada en el VAR, puedes ver, como vemos ahora en las imágenes, que él [Leny Yoro] nunca tuvo intención de entrar en contacto con [Alexander] Isak. El delantero vio que el balón iba hacia el portero, frenó un poco su carrera y cayó al suelo», añadió el técnico del United al analizar la jugada.

La vista puesta en el Sporting y el Brentford

Pese al enfado que aún le provoca el resultado ante el Liverpool, el United debe centrarse rápidamente en un calendario exigente que incluye un viaje a Portugal para disputar un partido de la Champions League. Pochettino rechazó de inmediato cualquier insinuación de que su plantilla sea mentalmente frágil tras la dura derrota.

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«No somos frágiles. Somos un equipo fuerte. Lo demostraron la temporada pasada, cuando fueron capaces de acabar terceros. Ahora jugamos la Champions League gracias a su rendimiento. A veces pasan cosas en el fútbol por distintos motivos. Ahora tenemos que identificar por qué y estamos trabajando en ello. Creo que vamos a darle la vuelta a esta situación», afirmó con confianza.

La atención se centra ahora en el duelo europeo del miércoles contra el Sporting CP, antes del regreso a la competición nacional en Old Trafford. «En el Manchester United hay que ganar todos y cada uno de los partidos. Tenemos una gran mentalidad. Pero hay cosas que debemos mejorar. Tenemos que ser fieles a nuestra identidad. No se trata solo de jugar arriba, sino de entender lo que exige el partido», concluyó el entrenador antes del viaje a Lisboa.