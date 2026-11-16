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La afición de Inglaterra se burló de Lamine Yamal, estrella de la selección de España, durante el partido entre ambos equipos disputado ayer domingo, en la sexta jornada de la Liga de Naciones de Europa.

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La selección española perdió un emocionante partido por 3-2 ante los Tres Leones, liderados por Harry Kane, en Madrid.

El encuentro llegó pocas semanas después de que Harry Kane ganara el Balón de Oro, superando a Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, y a Yamal, que terminó tercero en la carrera.

Durante el partido de ayer, Kane desperdició una ocasión sencilla con un remate de cabeza tras un saque de esquina ejecutado por Rice en el segundo palo, ya que la selección inglesa comenzó el encuentro con fuerza.

Pero estuvo en su mejor momento cuando ganó un penalti y lo transformó con éxito para adelantar a su equipo justo antes del final de la primera parte.

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Ezri Konsa y Ben White marcaron el segundo y el tercer gol tras el descanso, pero la tarjeta roja que recibió Elliot Anderson abrió la puerta a una avalancha de goles, y España respondió a través de Mikel Oyarzabal y Nico Williams, y los locales estuvieron a punto de arrebatar el empate.

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Según el diario "The Sun", se escucharon numerosos cánticos en el estadio del partido por parte de la afición de Inglaterra, destacando: "Harry Kane, el mejor del mundo", y se dirigieron a Yamal: "¿Dónde está tu Balón de Oro?".

Un espectador comentó: "El partido entre España e Inglaterra es en realidad un duelo entre Lamine Yamal y Harry Kane para demostrar quién merece el Balón de Oro".

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Antes del partido, Rice pronosticó que Yamal ganaría muchos Balones de Oro, pero apoyó a su amigo.

Dijo: "Para mí y para todos en Inglaterra, Harry merecía el Balón de Oro, si miras su temporada, sus números y los títulos que ganó. La forma en que rindió en esos partidos no fueron solo goles, sino actuaciones dignas del título de hombre del partido, y una determinación inquebrantable en ocasiones".

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Y añadió: "Veo cómo todos los jugadores españoles dirán que es Lamine. Lamine es un jugador increíble, uno de los mejores del mundo, y ganará muchos Balones de Oro, pero creo que la victoria de Harry esta vez fue acertada y mereció ganar con creces".

Los aficionados de España también estaban listos para los piques verbales, pues abuchearon a cada jugador inglés con la excepción de Jude Bellingham, jugador del Real Madrid.

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Los aficionados de los Tres Leones habían abucheado antes, durante la ceremonia de presentación de la Copa del Mundo a sus rivales, previa al partido de la Liga de Naciones de Europa.

Rota la racha de España

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Cabe recordar que la derrota por 2-3 puso fin a la racha de España sin derrotas en 43 partidos, y esta fue la tercera derrota del entrenador en 55 partidos al frente de "La Roja".

Durante ese periodo, España conquistó tres títulos: la Liga de Naciones de Europa 2023, la Eurocopa 2024 y la Copa del Mundo 2026.

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La primera derrota llegó en su segundo partido: el 28 de marzo de 2023, Scott McTominay marcó dos goles para darle a Escocia la victoria por 2-0 en el estadio de Hampden Park, en un partido de la fase de clasificación para la Eurocopa.

Y aproximadamente un año después, el 22 de marzo de 2024, un gol de Daniel Muñoz decidió el amistoso ante Colombia en el estadio Olímpico de Londres (0-1).