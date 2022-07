Dónde se aloja el Real Madrid durante la gira americana por Estados Unidos: Hotel y centro de entrenamiento

El Real Madrid prepara la temporada 2022/2023 en Los Angeles, donde ya ha pasado otros veranos en el pasado.

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid ha vuelto a Estados Unidos. Desde la pretemporada de 2019 que no visitaba tierras americanas y desde 2017 que no llegaba hasta Los Angeles, ya que en los años posteriores se quedó en la Costa Este. En esta ocasión ha vuelto al corazón de la ciudad californiana para preparar la Supercopa de Europa del próximo 10 de agosto y una temporada que promete ser exigente y en la que tanto en España como en la Champions será el rival a batir.

Cabe recordar que, durante toda esta gira americana, el Madrid se quedará en Los Angeles y solo viajará un par de días para jugar los dos primeros encuentros. El primero será en Las Vegas contra el FC Barcelona mientras que el segundo será contra el América de México en San Francisco. El último partido de la gira será contra la Juventus, pero no requerirá de viaje ya que será en Los Angeles.

¿En qué hotel se aloja el Real Madrid durante la pretemporada en Los Angeles?

El Real Madrid, con equipo, cuerpo técnico y directiva incluida, se aloja en el Beverly Hill Hotel, también conocido como Palacio Rosa. Este espectacular y moderno hotel se ubica en uno de los barrios más icónicos y exclusivos de Los Angeles, en el norte de la ciudad. Rodeado de mansiones en las que viven estrellas de Hollywood y con sus famosas palmeras, los futbolistas blancos están en una zona de amplias avenidas y mucho verde.

El artículo sigue a continuación

En lo que al hotel se refiere, cuenta con amplias habitaciones de diferentes tamaños además de cabañas de lujo para los huéspedes. Ancelotti y su cuerpo técnico tienen a su disposición diferentes salas de reuniones para trabajar. También hay zonas de recreo como piscina, sala de descanso o el famoso restaurante Polo Loungue.

¿Dónde entrena el Real Madrid durante la pretemporada en Los Angeles?

Como viene siendo habitual, durante sus estancias en Los Angeles el Real Madrid se ejercita en el centro deportivo de la Universidad de California en Los Angeles, más conocida como UCLA. Allí cuentan con todo lo necesario para preparar tanto lo físico como lo táctico, empezando por todo tipo de material y terminando por un gimnasio de última generación, recurso muy utilizado por Pintus y sus hombres.

Está apenas a cinco minutos en autobús del hotel y cuenta con un campo de césped natural en el que Carletto y sus chicos entrenan a diario. Muchos jugadores lo conocen de otras pretemporadas realizadas en la misma localización.