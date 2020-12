"¡¿Dónde está?!" - ¿A quién mandó callar Kike García tras su golazo al Real Madrid?

El Eibar logró recortar distancias frente al cuadro blanco con un golazo de Kike García en el primer tiempo.

Kike García marcó uno de los goles de la jornada en la visita del a Ipurúa. El cuadro blanco encarriló el partido con dos goles tempraneros de Karim Benzema y Luka Modric. Sin embargo, el todavía no quiso darse por muerto.

Fue Kike García el que logró perforar el marco defendido por Thibaut Courtois después de una recuperación de su equipo en la línea de tres cuartos. Le cayó el balón y en lugar de armar la jugada se sacó de la chistera un derechazo con una rosca diabólica que acabó sorprendiendo al meta belga.

G⚽L DE EIBAR💥

👤 Kike Garcia ⏱️ 27'

Eibar 1️⃣

Real Madrid 2️⃣#LaLiga 🇪🇸🏆pic.twitter.com/IXRauCGJVF — El Forastero (@ElForastero1982) December 20, 2020

Lo mejor, no obstante, fue la dedicatoria. "¡¿Dónde está?!", exclamaba el capitán del Eibar buscando a alguien en la grada vacía de Ipirúa para mandarle callar. En el descanso, el consejero de asuntos deportivos del Eibar, Antón Martirena, dijo que el jugador es un bromista y que se lo había dicho a algún compañero en tono jocoso. "Creo que es una broma que tiene para alguien del equipo no convocado, es muy bromista pero muy buena persona, no va como crítica ni como gesto despectivo".

Kike aclara que buscaba "a Cote"

Al final del partido, el propio jugador aclaró que en su celebración se dirigía "a Cote, me vocea mucho y siempre se está metiendo conmigo. Me pica mucho. Tenemos ganas de que vuelva al verde con nosotros".