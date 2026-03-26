Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-PSGAFP
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Dónde y cómo ver la Ligue 1 2025-26: En vivo online, streaming, TV y partidos

Ligue 1

La Ligue 1 exige respeto tras la coronación del PSG en la última edición de la Champions League.

La Ligue 1 es la casa del nuevo rey de Europa, el PSG, club que además es amo y señor del balompié francés desde hace más de una década. Con algunos de los mejores futbolistas del planeta, los parisinos son la atracción principal del campeonato, con su recién obtenido campeonato de la Champions y su flamante ganador del Balón de Oro en el francés Ousmane Démbéle, junto a un nuevo grupo de figuras que ha dejado atrás lo logrado por antiguas estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar y Zlatan Ibrahimovic.

Sin embargo, el fútbol francés cuenta con otros equipos de prestigio, gigantes dormidos que esperan regresar al protagonismo, como Olympique de Lyon y Marsella, sin olvidar a otros cuadros con planteles interesantes, como Mónaco y Lille.

PSG es el actual campeón y ha levantado el trofeo de liga en 11 de las últimas 13 temporadas (Mónaco en 2018 y Lille en 2021), por lo que es el rival a vencer con un presupuesto que parece crear una brecha gigantesca entre ellos y sus rivales.

¡Únete al canal oficial de GOAL en Español en WhatsApp!
Únete ahora

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA LIGUE 1 2025-26 

La Ligue 1 2025-26 estará disponible en España por la señal de TV5Monde, pero solo un compromiso por jornada y en México por Caliente TV. En Sudamérica se podrá seguir el torneo en ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos estarán las opciones de Fanatiz, beIN Sports y Fubo Sports.

PAÍS O ZONASEÑALES DE TV Y STREAMING
EspañaTV5Monde
MéxicoCaliente TV
SudaméricaESPN, Disney+
Estados UnidosFanatiz, beIN Sports, Fubo Sports
Mira los grandes torneos en Disney+
Más detalles
Inicia una suscripción a Fubo hoy
Encuentra las mejores ofertas

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

Mira los mejores partidos en NordVPN
Ve los detalles

Últimos campeones de la Ligue 1

PSG se ha convertido en el dueño del balompié francés y prueba de ello son sus ocho títulos en las últimas 10 temporadas, con Lille y Mónaco siendo los únicos clubes en arrebatarle la corona de manera momentánea. Otros equipos como Marsella, Lens y Olympique de Lyon lograron el subcampeonato, pero no llegaron a ser una verdadera amenaza para las poderosas plantillas que ha armado el equipo parisino en la última década.

En el palmarés histórico la ventaja es también para el PSG, pero la ventaja no es tan amplia. Los parisinos suman 13 títulos de liga, seguido por Saint-Étienne (10), Marsella (9), Mónaco (8), Nantes (8) y Olympique de Lyon (7). Sin embargo, dado el presente del balompié francés, da la impresión que la brecha entre el PSG y el resto seguirá aumentando en el corto y mediano plazo, incluso es posible que se vuelva inalcanzable dentro de una década.

TemporadaCampeónSubcampeón
2024-25París Saint-GermainOlympique Marsella
2023-24París Saint-GermainMónaco
2022-23París Saint-GermainLens
2021-22París Saint-GermainOlympique Marsella
2020-21LilleParís Saint-Germain
2019-20París Saint-GermainOlympique Marsella
2018-19París Saint-GermainLille
2017-18París Saint-GermainMónaco
2016-17MónacoParís Saint-Germain
2015-16París Saint-GermainOlympique Lyon

Links de interés

Anuncios