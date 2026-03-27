Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Real Betis Balompie v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Dónde y cómo ver la Europa League 2025-26: En vivo online, streaming, TV y partidos

Europa League

La Europa League ofrece la oportunidad de prestigio a los clubes que no lograron conseguir un lugar en la Champions.

La Europa League se ha convertido en una oportunidad para muchos clubes de obtener prestigio continental sin tener que medirse a las grandes potencias, además de ser una opción atractiva para obtener buenos premios económicos que puedan dar estabilidad a proyectos.

Sin embargo, el torneo no carece de nombres importantes entre los equipos participantes, con cuadros como Real Betis, AS Roma, Lille, Celtic, Fenerbahce, Porto, Olympique Lyon, Porto, Aston Villa, Basel, Stuttgart, Rangers, Young Boys, Nottingham Forest y varios más.

Clubes como Tottenham, Atalanta, Sevilla, Villarreal, Chelsea, Atlético de Madrid y Manchester United han levantado el trofeo en los últimos 10 años, por lo que este torneo puede ser también un premio de consolación para la élite europea, caso de no estar en una posición de aspirar a la Champions League.

¡Únete al canal oficial de GOAL en Español en WhatsApp!
Únete ahora

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA EUROPA LEAGUE 2025-26 

La Europa League 2025-26 estará disponible en España por las señales de Movistar en M+ Liga de Campeones y en México por FOX Sports y FOX Sports Premium o ESPN y Disney+, de acuerdo al partido. En Sudamérica se podrá seguir el torneo en ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos estarán las opciones de Paramount+, ViX Premium, TUDN, CBSSN, UniMás y DAZN, dependiendo del juego.

PAÍS O ZONASEÑALES DE TV Y STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones
MéxicoESPN, Disney+, FOX Sports, FOX Sports Premium
SudaméricaESPN, Disney+
Estados UnidosDAZN, Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN
Mira los grandes torneos en Disney+
Más detalles

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

Mira los mejores partidos en NordVPN
Ve los detalles

Últimos campeones de la Europa League

Sevilla es conocido por ser un experto en la Europa League y muestra de ello son sus tres títulos en los últimos 10 años, además de tener el récord histórico de la competición con siete trofeos en sus vitrinas. De hecho, no hay otro club que repita como ganador en las 10 ediciones más recientes, pero resaltan los nombres de Atlético de Madrid, Manchester United y Chelsea, equipos más acostumbrados a ser protagonistas en la Champions League. 

En el palmarés histórico también hay equipos grandes que le siguen al Sevilla, como Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Atlético de Madrid y Tottenham, todo con tres campeonatos, e incluso el Real Madrid aparece con un par de títulos. Desde luego, muchas de esas coronaciones se dieron cuando el torneo era conocido como Copa de la UEFA, previo a la temporada de 2009-2010.

TemporadaCampeónResultado de la Final
2024-25TottenhamTottenham 1-0 Manhester United
2023-24Atalanta Atalanta 3-0 Bayer Leverkusen
2022-23SevillaSevilla 1(4)-(1)1 AS Roma
2021-22Eitracht FrankfurtEitracht Frankfurt 1(5)-(4)1 Rangers
2020-21VillarrealVillarreal 1(11)-(10) Manchester United
2019-20SevillaSevilla 3-2 Inter de Milán
2018-19ChelseaChelsea 4-1 Arsenal
2017-18Atlético de MadridAtlético de Madrid 3-1 Marsella
2016-17 Manchester UnitedManchester United 2-0 Ajax
2015-16 SevillaSevilla 3-1 Liverpool

Links de interés

Anuncios