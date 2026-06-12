Donald Trump sorprende a la selección estadounidense con un llamativo mensaje sobre el Mundial: «Podéis ganar el torneo»

Donald Trump no asistió al primer partido del Mundial de Estados Unidos en Los Ángeles, pero llamó por teléfono al equipo de Mauricio Pochettino antes del encuentro.

La selección publicó en X imágenes de la llamada.

«Quiero empezar diciendo que eres un hombre y un entrenador fantástico. Eres conocido por tu trayectoria y tus éxitos», le dice Trump a Pochettino.

Los 26 jugadores escuchaban con atención. «Sé lo fantásticos que son. Creo que tenéis muchas posibilidades de ganar el torneo», añadió.

Al final, el presidente les deseó suerte y Pochettino le agradeció su apoyo.

El mandatario, de 79 años, no estará en el partido inaugural. Andrew Giuliani, director del Grupo de Trabajo de la Copa Mundial de la FIFA de la Casa Blanca, explicó que su agenda no se lo permite.

Esta noche, a las 03:00 hora de los Países Bajos, Estados Unidos y Paraguay comienzan su Mundial. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, los estadounidenses buscan inaugurar el torneo ante su público con tres puntos.