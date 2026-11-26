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Dominik Szoboszlai ha expresado el inmenso orgullo que sintió al capitanear por primera vez al Liverpool en la contundente victoria del miércoles en la Champions League. El centrocampista húngaro desempeñó un papel clave en el triunfo por 3-0 a domicilio ante el Club Brujas, que refuerza las aspiraciones europeas del equipo.

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Una noche histórica para el húngaro

Con el capitán habitual, Virgil van Dijk, entre los suplentes, Szoboszlai asumió la responsabilidad de llevar el brazalete. Fue una ocasión histórica para el exjugador del RB Leipzig, que se convirtió en el 118.º futbolista en capitanear al Liverpool. Siguió así los pasos de Joe Gomez y Kostas Tsimikas, que también han ejercido de capitanes esta temporada. Su actuación estuvo a la altura de la importancia del momento: dio la asistencia para el primer gol de Alexander Isak y realizó un bloqueo defensivo decisivo justo antes del descanso para mantener la portería a cero.

Al recordar lo que supuso liderar al equipo, Szoboszlai expresó su agradecimiento por la oportunidad. «Ya es un privilegio jugar en este club», declaró a TNT Sports, según recoge el Liverpool Echo. «Llevar el número ocho es otro privilegio. Pero capitanear al equipo por primera vez, desde el inicio, es otro hito. Es un momento del que estoy muy orgulloso».

Un plan táctico ejecutado a la perfección

El Liverpool prolongó su excelente racha con una contundente victoria por 3-0 en Bélgica , después de golear por 4-0 al Manchester United. El equipo no tuvo problemas en su visita a Brujas gracias a un plan táctico cuidadosamente diseñado para desarticular la defensa local. Dominik Szoboszlai atribuyó a esa minuciosa preparación la cómoda victoria y explicó que la plantilla se limitó a trasladar al partido ante el Brujas la fórmula que le había dado resultado frente al United.

«Seguimos haciendo lo que habíamos hecho contra el United. Teníamos un plan claro. Sabíamos que iban a venir a marcarnos uno contra uno, así que pensamos: “Nada de asumir riesgos atrás e intentemos buscar la espalda de sus defensas”», explicó el centrocampista.

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Szoboszlai destaca la velocidad pese a un tramo «complicado»

El plan del Liverpool se basó en aprovechar la gran velocidad de sus atacantes para sorprender al rival, y la estrategia dio frutos desde el principio. Al repasar cómo ejecutó el equipo ese plan, Dominik Szoboszlai destacó la rapidez de sus compañeros de ataque para dar amplitud al juego. «Sabemos que, con Victor [Munoz] y Bradley [Barcola], tenemos jugadores bastante rápidos arriba», explicó el centrocampista. «Conseguimos superarles bastante bien».

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Sin embargo, Szoboszlai reconoció que, tras un inicio dominante, no todo fue sencillo y que el cambio de ritmo del encuentro acabó obligando al Liverpool a replegarse. Al analizar el desarrollo del partido, añadió: «En los primeros 30-35 minutos jugamos un partido increíble, pero después se complicó un poco y nos replegamos algo más».

La mirada puesta en el derbi

La atención vuelve ahora a la competición nacional y a uno de los partidos más esperados del calendario. El Liverpool visitará Goodison Park el domingo para disputar el derbi de Merseyside contra el Everton. Cuando le recordaron el próximo duelo ante su rival local, Szoboszlai respondió con brevedad y determinación: «¡Sí! ¡Estoy deseando que llegue!».