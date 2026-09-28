La búsqueda de Raheem Sterling de un nuevo club avanza con dificultad. El delantero de 31 años ha sido ofrecido, según Foot Mercato, a dos clubes franceses, pero en ambos casos recibió una negativa.

Tras años exitosos en Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal, Sterling también se encontraba sin club el pasado invierno. El Feyenoord vio en él una oportunidad de mercado y lo incorporó a mediados de febrero.

Sin embargo, su etapa resultó sumamente decepcionante. En ocho partidos oficiales con el club de Róterdam, Sterling no pasó de una asistencia.

Desde el 1 de julio vuelve a estar sin club y, casi tres meses después, el extremo sigue sin encontrar nuevo equipo. Tampoco en la Ligue 1, pese a dos intentos.

Sébastien Denis, de Foot Mercato, informa este lunes de que Sterling ha sido ofrecido en los últimos días a dos clubes de la liga francesa. Uno de esos clubes es Le Havre AC, que actualmente ocupa la decimoctava posición. Se desconoce cuál es el segundo club.

Sin embargo, ambos clubes decidieron no apostar por Sterling, porque ya tienen suficientes opciones en su posición. «Otras posibilidades, más exóticas, ya están sobre la mesa», añade Denis.

A comienzos de este mes, Sterling volvió a ser noticia porque había admitido su culpabilidad por conducción peligrosa y por posesión de óxido nitroso, con la intención de consumirlo. Eso fue consecuencia de un accidente sin terceros implicados en Inglaterra a comienzos de este año, en el que Sterling chocó con su Lamborghini contra el guardarraíl.

Tras su confesión de culpabilidad, Sterling sabe que se expone a una dura condena: por conducción peligrosa podría recibir una pena máxima de dos años de prisión. El tribunal dictará sentencia más adelante.