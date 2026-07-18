Dolorosa despedida para Deschamps: Inglaterra frenó a los Gallos con un 6-0 alucinante

Inglaterra quedó tercera en el Mundial 2026 tras ganar 6-4 a Francia.

La selección francesa, dirigida por Didier Deschamps en su último partido, no pudo ganar.

Los ingleses se adelantaron en el 3' con gol de Declan Rice.

A los 15 minutos, Ezri Konsa amplió la ventaja.

Bukayo Saka anotó el tercero y el cuarto en los minutos 37 y 45+1, respectivamente, cerrando la primera parte con 4-0.

En la segunda parte, Francia presionó alto y recortó distancias por medio de Kylian Mbappé en el 48.

Bradley Barcola recortó distancias en el 54 y Mbappé hizo el tercero en el 66.

Con Francia apretando, el árbitro pitó penalti a favor de Inglaterra, que Saka transformó en el 87’ para completar su hat-trick y poner el 5-3.

Francia no se rindió y, en el 90+6, Ousmane Dembélé marcó el cuarto.

En un contraataque rápido, el suplente Jude Bellingham marcó el sexto tanto, sentenciando la victoria 6-4 de los Tres Leones.