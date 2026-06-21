Doko rompe su silencio y revela el verdadero motivo de su ausencia de Irán

La Federación Belga de Fútbol informó que Jérémy Doku, extremo del Manchester City, no jugará hoy contra Irán en el estadio SoFi de Los Ángeles debido a una infección respiratoria aguda.

Según Foot Mercato, el jugador sigue la polémica con «gran tristeza y malestar» y niega rotundamente los rumores que apuntaban a que se había retirado para asistir al nacimiento de su hijo.

La periodista France Pierron había sugerido que se debía a motivos familiares, versión que su entorno desmintió de inmediato.

Su baja complica los planes de Bélgica, que confía en su velocidad para superar a las defensas rivales en la fase de grupos del Mundial 2026.

La Federación Belga aún no fija su regreso a los entrenamientos hasta que se recupere y pase los exámenes médicos previos al siguiente partido clave.