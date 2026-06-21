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Doko rompe su silencio y revela el verdadero motivo de su ausencia de Irán

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El jugador está muy molesto

La Federación Belga de Fútbol informó que Jérémy Doku, extremo del Manchester City, no jugará hoy contra Irán en el estadio SoFi de Los Ángeles debido a una infección respiratoria aguda.

Según Foot Mercato, el jugador sigue la polémica con «gran tristeza y malestar» y niega rotundamente los rumores que apuntaban a que se había retirado para asistir al nacimiento de su hijo.

La periodista France Pierron había sugerido que se debía a motivos familiares, versión que su entorno desmintió de inmediato.

Su baja complica los planes de Bélgica, que confía en su velocidad para superar a las defensas rivales en la fase de grupos del Mundial 2026.

La Federación Belga aún no fija su regreso a los entrenamientos hasta que se recupere y pase los exámenes médicos previos al siguiente partido clave.

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