Doi: Francia tiene los mejores delanteros del mundo... y no nos asusta enfrentar a Paraguay

El extremo francés Désiré Doué elogió la potencia ofensiva de los «Gallos» antes del partido contra Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

En la víspera del encuentro, afirmó: «La competencia interna nos hace crecer. En defensa somos sólidos. Tenemos excelentes centrocampistas y los mejores delanteros del mundo. El seleccionador ha formado un grupo de 26 jugadores, cada uno con su papel. Estoy listo para dar el 100 % cuando tenga la oportunidad».

Sobre su compañero Warren Zaïre-Emery afirmó: «Es un jugador excepcional con mentalidad de campeón; lo demuestra cada día con la misma energía y determinación».

Al ser preguntado sobre la posibilidad de ser titular, Doi respondió: «No lo sé. Formamos parte de un grupo, y esto es el Mundial, una competición única. El entrenador toma las decisiones, pero todos los jugadores son importantes. No hay ningún resentimiento ni rivalidad con Bradley Barcola».

Sobre su posible aportación, añadió: «Ya sabéis cuáles son mis cualidades. Puedo aportar un plus tanto en defensa como en ataque».

Sobre el clima, añadió: «Sabemos que mañana hará mucho calor. Esto afectará a los dos equipos. Requiere energía: cuando juegas con calor, sudas más, pierdes más agua y a veces cuesta pensar con claridad. Nos estamos acostumbrando y mañana estaremos preparados».

Sobre el duelo contra Paraguay, añadió: «La paciencia será clave, pero debemos jugar con nuestra intensidad, crear ocasiones y ser eficaces».

Sobre la condición de favoritos, añadió: «No sentimos presión. Nos centramos en nosotros. Éramos favoritos antes del torneo y mañana lo seremos contra Paraguay, pero eso no garantiza la victoria. Debemos darlo todo y tomárnoslo en serio».

Sobre su primer Mundial, añadió: «Lo estoy disfrutando mucho; todos estamos felices. Es una competición fantástica. Sonrío al escuchar el himno porque me siento afortunado de estar aquí».

Elogió a su compañero Michael Olesi: «Es un jugador excepcional. Lleva cinco asistencias y nos aporta mucho en el campo. Todos nos llevamos bien con él; además, es discreto y tranquilo con la prensa».

Para cerrar, comparó su juego con el de Parkola: «Tenemos perfiles distintos. Yo puedo actuar en varias posiciones, mientras que Bradley es más extremo. Él es rápido con y sin balón, y yo me siento mejor en espacios reducidos».