El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudita, se quejó del estado de fatiga que sufren sus jugadores antes de disputar la final de la Copa del Golfo Arábigo en su vigesimoséptima edición, "Golfo 27", frente a los Emiratos Árabes Unidos.

La selección saudí venció a su homóloga catarí en la tanda de penaltis, tras el empate sin goles en el tiempo reglamentario y en la prórroga del partido que enfrentó a ambos equipos este sábado, en el estadio Al Inmaa de Yeda, en las semifinales del torneo del Golfo.

Donis declaró en la rueda de prensa posterior al partido, en declaraciones recogidas por el diario saudí "Al Riyadiah": "Felicito a los jugadores por el gran rendimiento y la fiereza; han dado lo mejor de sí mismos en un encuentro difícil ante un rival que tiene experiencia y juega de forma defensiva muy destacada".

Y añadió: "El torneo es corto y la fatiga influye, y merecemos la victoria tras el gran rendimiento.

Tuvimos problemas con la fatiga de los jugadores durante el partido, pero estoy contento con lo sucedido; los jugadores harán una gran final, y eso es lo que esperamos de ellos".

La selección saudí se enfrentará a su homóloga emiratí el próximo martes, en el estadio Al Inmaa de Yeda, en el partido final del torneo del Golfo.

Respecto a ese partido, el técnico griego dijo: "Debemos tomar cada partido de forma individual, intentar recuperarnos bien y aplicar las mejores estrategias en los encuentros".

Y explicó: "Teníamos una estrategia especial en el encuentro de hoy, y teníamos que jugar de una manera diferente al principio; en la segunda parte realizamos algunos cambios".

Y profundizó: "Teníamos que jugar de una manera diferente e intentar crear goles, y creo que no tomamos las decisiones adecuadas en el partido; jugar de forma defensiva nos complicó la situación".

Y continuó: "Debemos centrarnos en el último paso y concentrarnos en nosotros mismos, y necesitamos el apoyo de la afición. Al terminar el partido, pedí a los jugadores que agradecieran y felicitaran a la afición, que tuvo una influencia sobre nosotros en el partido, y también les dije que somos capaces de ganar".

Y agregó: "No quiero hablar de las decisiones del árbitro; el árbitro no vio lo que yo vi, y no quiero hablar de este asunto. Respetamos sus decisiones y todo lo que hace".

Y concluyó: "Jugamos 5 partidos sin encajar goles, algo destacable (Arabia Saudita solo jugó 4 partidos en el torneo), y esto se debe al rendimiento, la habilidad y las capacidades de los jugadores, pero cometimos el error de permitir que el rival creara ocasiones, y paso a paso iremos construyendo nuestra propia identidad".