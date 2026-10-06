Harry Kane ha redondeado con brillo su partido récord con la selección inglesa de fútbol. En el 3:0 (2:0) ante la República Checa en la Nations League, la estrella atacante del Bayern de Múnich no solo igualó con su 125º partido internacional el antiquísimo récord del portero Peter Shilton, sino que además llevó prácticamente en solitario a los Three Lions a una victoria más que merecida con un doblete (40'/57') y un gol en propia puerta provocado (27').

Tres días después de la exhibición de siete goles en Croacia (7:0), Kane marcó ante 78.000 espectadores en el estadio de Wembley de Londres sus tantos 90 y 91 con la selección, de la que hace tiempo es ya el máximo goleador histórico. En el 2:0, el capitán solo tuvo que empujar el balón tras una bonita jugada, mientras que el 3:0 lo firmó de cabeza.

Antes, el jugador de 33 años había provocado el gol en propia puerta de Vladimir Coufal; el futbolista del Hoffenheim empujó por encima de la línea, sin presión rival, el centro a media altura de Kane. A los 82 minutos, el hombre del partido fue sustituido entre una ovación en pie. El Daily Mail habló de una «noche histórica» para «uno de los mejores delanteros que este país haya dado jamás».

Tras la ajustada derrota por 2:3 ante España en el arranque de la Nations League, la Inglaterra del seleccionador Thomas Tuchel celebró su tercera victoria consecutiva sin encajar goles. En noviembre, en la lucha por los cuartos de final, llegarán los dos últimos partidos del grupo: contra Croacia (12 de noviembre) y posiblemente por el liderato del grupo en España (15 de noviembre).

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La racha sigue: España vence a Croacia tras empezar perdiendo

La campeona del mundo España ha ampliado su racha de récord mundial. Ante una Croacia fuerte en defensa, que tres días antes había encajado contra Inglaterra la derrota más abultada de su historia con el 0:7, el equipo del seleccionador Luis de la Fuente logró en la cuarta jornada de la Nations League un 2:1 (0:1) gracias al doblete de Mikel Merino (61'/88') y ahora suma 42 partidos sin perder.

El tanto de la victoria llegó después de que Ivan Perisic, que inicialmente había adelantado a Croacia (17'), fuera expulsado por doble amarilla (81'). Poco antes, el exprofesional de la Bundesliga incluso había tenido en sus botas el segundo gol ante una España por momentos imprudente, pero falló una ocasión clarísima ante el portero español Unai Simón (77').

Perisic había marcado de cabeza el gol de la ventaja después de una primera gran ocasión de Josip Stanisic, del Bayern de Múnich (13'). El portero español Unai Simón no había podido blocar un disparo del jugador del Friburgo Igor Matanovic. Poco después, Matanovic perdonó el 2:0 tras un mal pase de Simón (23').

España no generó peligro por primera vez hasta poco antes del descanso, pero Lamine Yamal, tras un pase maravilloso de Pedri, solo encontró el lateral de la red. Tras la reanudación, la campeona del mundo aumentó la presión y, después de un despeje de cabeza fallido de Stanisic, Merino marcó a pase de Dani Olmo. Tras la expulsión de Perisic, el superrevulsivo culminó la remontada con un golazo.







