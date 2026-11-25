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Los mensajes de los jugadores de la selección de Senegal tras la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de confirmar el título de su país en la Copa Africana de Naciones 2025 fueron variados: desde la celebración de la segunda estrella que lucirá la camiseta del combinado nacional hasta un mensaje fraternal al pueblo marroquí, en medio de la polémica que ha rodeado el caso desde la final del torneo.

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Mory Diaw, portero de la selección senegalesa, expresó su enorme alegría por la decisión y consideró que lo ocurrido supone un momento de orgullo para todo el pueblo senegalés, después de que el tribunal deportivo zanjara la polémica sobre la identidad del campeón de la última edición del torneo continental. Diaw escribió en sus redes sociales: «¡Una alegría inmensa y qué orgullo para todo un pueblo! Disfrutemos de esta victoria en un ambiente de celebración y respeto», y manifestó su deseo de que los festejos reflejen el valor del logro deportivo.

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El guardameta de Senegal quiso dedicar en su mensaje unas palabras especiales al pueblo marroquí, en un intento de subrayar que la rivalidad deportiva no debe afectar a las relaciones entre ambos pueblos, pese a la controversia que rodeó la final del torneo y la decisión posterior. Diaw añadió: «Envío un mensaje fraternal a nuestros hermanos marroquíes, porque, más allá de las competiciones, seguimos siendo un solo pueblo africano. El fútbol debe unirnos, nunca dividirnos. Al final, ¡toda África es la ganadora!». Así cerró su mensaje, haciendo hincapié en los lazos africanos que van más allá del resultado de los partidos y las competiciones.

Por su parte, Kalidou Koulibaly, capitán de la selección senegalesa, optó por centrarse en el valor del título para la afición y para la identidad nacional, y consideró que recuperar el reconocimiento oficial del resultado logrado sobre el terreno de juego supone una victoria que trasciende a los jugadores que disputaron el torneo.

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El defensa del Al Hilal saudí publicó un mensaje en sus redes sociales tras conocerse la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, en el que afirmó: «Hay victorias que se consiguen sobre el terreno de juego y otras que se consiguen en el corazón de todo un pueblo. Y esta victoria reúne ambas cosas».

Y prosiguió: «El Tribunal de Arbitraje Deportivo lo ha confirmado: Senegal, campeona de África 2025. Pero mucho antes de este fallo, vosotros ya estabais ahí. Vuestras oraciones, vuestras banderas adornando las ventanas, vuestro entusiasmo y ese orgullo que nos une, el orgullo del pueblo de la Teranga».

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Y continuó: «De Dakar a Ziguinchor, hasta los cuatro rincones del mundo, habéis sido nuestro jugador número doce». El capitán de los Leones de la Teranga añadió: «Hoy se ha restituido oficialmente el resultado logrado sobre el terreno de juego. Así, una segunda estrella adorna nuestra camiseta, símbolo de una victoria que pertenece a toda una nación». El defensa del Al Hilal quiso dar las gracias a sus compañeros de selección, al cuerpo técnico y a la Federación Senegalesa de Fútbol, y dijo: «Gracias a mis hermanos, al cuerpo técnico y a la federación por esta batalla. Pero, por encima de todo, gracias a vosotros, pueblo de Senegal. Este título es vuestro».

El capitán de la selección senegalesa cerró su mensaje expresando el orgullo por su identidad nacional: «Orgulloso de ser senegalés. Orgulloso de ser uno de los Leones», acompañando sus palabras con banderas de su país y el emoji del trofeo del torneo.

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El Tribunal de Arbitraje Deportivo («TAS») aceptó el recurso de la Federación Senegalesa de Fútbol contra la decisión previa de la CAF de conceder el título por la vía administrativa a la selección de Marruecos, y confirmó ayer martes el título de Senegal en la Copa Africana de Naciones 2025, de modo que la segunda estrella lucirá en la camiseta de los Leones de la Teranga.

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