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El delantero del Paris Saint-Germain Desire Doue vivió un fin de semana devastador: unos intrusos entraron en su jardín apenas unas horas después de que se rompiera el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Tras sufrir la lesión, que le dejará fuera lo que resta de temporada, en la victoria del sábado por 3-2 ante el Niza en la Ligue 1, el internacional francés regresó a su domicilio y encontró a la policía rodeando su propiedad en Orgeval.

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La policía rodea la residencia del jugador en Orgeval

Según informa Le Parisien, Doue regresó de la Costa Azul durante la noche del sábado al domingo y encontró a varios agentes ante su casa, en el departamento de Yvelines. Varios intrusos habían entrado en el jardín de la residencia de Doue, pero desistieron y huyeron al darse cuenta de que había gente dentro. Los ladrones no lograron forzar la entrada y no se han difundido más detalles sobre lo ocurrido.

El club refuerza la seguridad tras el incidente

El intento de robo puso el broche a un 21 de noviembre difícil de olvidar para el internacional francés, que acababa de regresar de madrugada del partido a domicilio después de que se confirmaran sus peores temores sobre la rodilla derecha . Para protegerlo tras lo sucedido, el diario parisino señala que el PSG reforzó de inmediato la seguridad en torno a la residencia de Doue con un dispositivo de vigilancia destinado a impedir nuevos intentos de robo mientras el jugador se centra en su recuperación.

Tras el diagnóstico oficial del domingo, no tardaron en llegar mensajes de apoyo desde el mundo del fútbol. Entre quienes se pronunciaron en las redes sociales estuvo Neymar, exdelantero del PSG, que publicó un breve mensaje dirigido a Doue en el que le decía «Mantente fuerte» .

Una grave lesión empaña la victoria ante el Niza

La doble pesadilla de Doue comenzó sobre el césped durante la victoria del PSG a domicilio ante el OGC Niza en la undécima jornada. Tras marcar en el minuto 32 para adelantar a los visitantes por 2-1, se torció la rodilla derecha apenas unos minutos después, sin contacto con otro jugador, mientras protegía el balón. Tuvo que abandonar el campo en camilla y entre lágrimas.

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El PSG confirmó oficialmente el 22 de noviembre que el delantero se había roto el ligamento cruzado anterior, un duro golpe que le deja fuera lo que resta de la temporada 2026-27. Su prolongada ausencia deja al entrenador Luis Enrique con una grave escasez de efectivos en ataque, ya que el también delantero Khvicha Kvaratskhelia también está de baja actualmente por una rotura del ligamento cruzado anterior .

El delantero francés tendrá que pasar por el quirófano

Está previsto que Doue sea operado antes de que termine noviembre, antes de iniciar una larga rehabilitación lejos de los terrenos de juego. Con Doue y Kvaratskhelia de baja a largo plazo, Enrique debe reorganizar con urgencia el ataque del PSG para mantener sus aspiraciones en las competiciones nacionales y europeas. Mientras tanto, el dispositivo de seguridad del club seguirá vigilando la casa del jugador para que pueda recuperarse con tranquilidad.