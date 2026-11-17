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El Arsenal demuestra su ambición a largo plazo al tratar de asegurar la continuidad de sus pilares defensivos, empezando por una importante mejora de contrato para Piero Hincapie. El club del norte de Londres mantiene negociaciones avanzadas con el internacional ecuatoriano para recompensar sus excelentes actuaciones desde su llegada de la Bundesliga.

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El Arsenal quiere recompensar a Hincapie tras su gran progresión

Getty Images

Mikel Arteta y la directiva del Arsenal están tomando medidas para garantizar que sus pilares defensivos sigan en el club durante años. La entidad mantiene negociaciones avanzadas con Hincapie, defensa de 24 años, para ampliar su contrato a largo plazo. Desde que llegó al Arsenal procedente del Bayer Leverkusen el verano pasado, primero de forma temporal y después con un traspaso definitivo, el sudamericano se ha convertido en una pieza indispensable del primer equipo en el Emirates Stadium.

Hincapie ya ha disputado 47 partidos en todas las competiciones con el conjunto del norte de Londres y ha demostrado ser un integrante clave del once titular. Aunque a su contrato actual aún le quedan más de cuatro años de vigencia, el club quiere reconocer su rápida progresión. Se espera que las nuevas condiciones incluyan una ampliación de 12 meses de su contrato actual y una importante subida salarial acorde con el mayor peso que tiene en la plantilla. Con esta medida, el club busca alejar el posible interés de otros grandes equipos europeos recompensando a sus jugadores más destacados mucho antes de que expiren sus contratos, según BBC Sport.

Calafiori, el siguiente en la lista para mejorar su contrato

Hincapie no es el único pilar defensivo con el que la directiva del Arsenal tiene previsto sentarse a negociar. El club también pretende iniciar conversaciones formales con el lateral izquierdo italiano Riccardo Calafiori para renovar su contrato. El jugador de 24 años ha experimentado una progresión meteórica desde su llegada procedente del Bolonia en 2024 y se ha consolidado como una pieza fundamental en el planteamiento táctico de Arteta.

Aunque el contrato actual del internacional italiano no vence hasta el verano de 2029, el club quiere mantener la armonía y la buena dinámica de la plantilla abordando una ampliación próximamente. La estrategia parece formar parte de un plan más amplio del director deportivo Edu y Arteta para construir una plantilla con continuidad a largo plazo.

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La gran ofensiva de renovaciones se extiende a toda la plantilla

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Las negociaciones con Hincapie y Calafiori son solo los últimos avances de una amplia campaña de renovaciones en el Emirates. El Arsenal también está cerca de cerrar otras ampliaciones de contrato de jugadores destacados que harán las delicias de su afición. Se espera que el defensa neerlandés Jurrien Timber firme un nuevo contrato, al igual que el centrocampista Declan Rice.

Además, el club está a punto de cerrar un nuevo acuerdo con el guardameta español David Raya, consolidado como titular indiscutible bajo palos. Esta intensa actividad en los despachos indica que el Arsenal ya no es un club que permita que sus mejores jugadores entren en los últimos años de contrato sin intentar retenerlos.