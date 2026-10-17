El Paris Saint-Germain regresó del estadio del Estrasburgo con una valiosa victoria por 3-1, en el marco de la séptima jornada de la Ligue 1, aunque recibió un golpe preocupante por culpa de las lesiones, apenas 3 días antes del esperado enfrentamiento ante el Barcelona en la Liga de Campeones.

La cadena francesa «RMC Sport» señaló que el conjunto parisino, que resolvió el partido gracias al brillo de los suplentes, terminó la noche entre temores por el estado físico de varios de sus jugadores, con el lateral portugués Nuno Mendes y el extremo francés Magnes Akliouche a la cabeza.

Y pese a la dificultad del encuentro y a que el técnico Luis Enrique apostó por una alineación modificada, el Paris Saint-Germain logró dar la vuelta al resultado y conseguir la victoria por 3-1, con la contribución de los suplentes Ousmane Dembélé y Désiré Doué, aunque el triunfo no estuvo exento de problemas antes de la cita europea.

La lesión de Nuno Mendes trastoca los planes de Luis Enrique

Nuno Mendes abandonó el césped lesionado en los últimos minutos, lo que generó inquietud en el cuerpo técnico, especialmente con la decisiva cita ante el Barcelona en la Liga de Campeones a la vuelta de la esquina.

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Luis Enrique declaró en la conferencia de prensa posterior al partido: «Espero que la lesión no sea grave. Evaluaremos la situación mañana, y no queríamos arriesgar».

La dificultad de la situación aumentó después de que el Paris Saint-Germain agotara sus cambios, ya que el equipo se vio obligado a completar los minutos restantes con 10 jugadores tras la salida del lateral portugués, a la espera de que se aclare la naturaleza de su lesión y su capacidad para llegar al próximo partido.

Una entrada dura genera polémica en torno a la lesión de Akliouche

Los temores del Paris Saint-Germain no se quedaron en la lesión de Nuno Mendes, ya que Magnes Akliouche sufrió una lesión en el tobillo durante los primeros minutos del encuentro, tras una entrada dura del jugador del Estrasburgo Gielang Mitchell.

La acción provocó malestar dentro del club parisino, entre preguntas sobre la no expulsión del jugador del Estrasburgo.

La repetición mostró que el pie de Mitchell quedó enganchado en el tobillo de Akliouche durante el intento de llegar al balón.

Ambas lesiones colocan a Luis Enrique ante importantes interrogantes sobre sus opciones antes del enfrentamiento con el Barcelona, en un momento en el que el equipo necesita aprovechar toda su fuerza para superar la prueba europea.

Se espera que el panorama se aclare en mayor medida tras la evaluación del estado médico de los jugadores, mientras el Paris Saint-Germain aguarda los resultados de las pruebas para determinar sus posibilidades de participar en el partido previsto para el martes.