¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Ismael Saibari injurygetty
Marko Brkic
Traducido por

¡Doble golpe por lesión para el Bayern de Múnich! Dos estrellas del Bayern tienen que abandonar el partido antes de tiempo ante el Borussia Dortmund

Bundesliga
Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
S. Gnabry
I. Saibari

El Bayern de Múnich tuvo que afrontar dos duros contratiempos por lesión ya en la primera parte del gran duelo de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund. Tanto Ismael Saibari como Serge Gnabry tuvieron que ser sustituidos.

Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €
Ecosistema Unificado
Orange

Orange TV

✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora.

✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días.

✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual.

Precio mensual desdeVariable
Cobertura Total
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Es la única plataforma que garantiza la retransmisión en directo y a la carta de absolutamente todos los encuentros de la Bundesliga y la Bundesliga 2.

✅ El paquete incluye en exclusiva la DFL-Supercup (Supercopa alemana) que abre la temporada y los decisivos partidos de promoción de ascenso y descenso.

✅ La misma suscripción agrupa la liga alemana con otras grandes competiciones continentales como la Premier League inglesa y la Serie A italiana.

Precio mensual desde19,99 €
Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €
Ecosistema Unificado
Orange

Orange TV

✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora.

✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días.

✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual.

Precio mensual desdeVariable
Cobertura Total
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Es la única plataforma que garantiza la retransmisión en directo y a la carta de absolutamente todos los encuentros de la Bundesliga y la Bundesliga 2.

✅ El paquete incluye en exclusiva la DFL-Supercup (Supercopa alemana) que abre la temporada y los decisivos partidos de promoción de ascenso y descenso.

✅ La misma suscripción agrupa la liga alemana con otras grandes competiciones continentales como la Premier League inglesa y la Serie A italiana.

Precio mensual desde19,99 €
Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €

El primero en caer lesionado fue Saibari, que en el minuto 24 había tenido la ocasión de gol más clara del partido hasta entonces. Tras un magnífico pase en profundidad de Konrad Laimer, el marroquí se quedó solo ante el portero del Dortmund, Gregor Kobel, pero se adelantó un poco demasiado el balón, lo que permitió a Kobel salir a tiempo y despejar en primera instancia. En la posterior disputa por el balón, el suizo chocó con la cabeza contra la rodilla de Saibari y también le atrapó el tobillo al atacante.

Mientras Kobel logró resolver la situación, Saibari quedó tendido en el suelo con gestos de dolor y tuvo que recibir atención médica. «Parece algo más grave», temió el experto de Sky Lothar Matthäus. Poco después, el partido terminó para el marroquí. Nathaniel Brown entró en su lugar.

Solo unos minutos después llegó el siguiente contratiempo para el Bayern: Serge Gnabry también notó de repente molestias en el pie izquierdo. En un principio no se pudo apreciar cómo se había producido la lesión. Sin embargo, tras recibir atención médica, el atacante también tuvo que ser sustituido en el minuto 31. Josip Stanisic entró en su lugar. Al comienzo de la segunda parte, el comentarista de Sky Wolff Fuss, citando información que le habían transmitido, habló de un «problema en el tobillo» en el caso de Saibari y de una «lesión en la parte posterior del muslo derecho» en el de Gnabry.

Incluso estuvo cerca de producirse una tercera lesión. En el supuesto gol que adelantaba al BVB, Carney Chukwuemeka golpeó con la rodilla en la cara al portero del Bayern, Jonas Urbig. El jugador de 23 años tuvo que recibir atención médica, pero, a diferencia de sus dos compañeros, pudo seguir jugando. El árbitro Tobias Stieler anuló el gol de Jobe Bellingham tras la revisión del VAR por fuera de juego de Chukwuemeka. En la segunda parte, Michael Olise también tuvo que abandonar el campo con molestias. El francés comenzó a cojear tras lesionarse sin que mediara contacto con otro jugador y señaló al banquillo del Bayern que necesitaba ser sustituido. Lennart Karl entró en su lugar en el minuto 84.

Próximos partidos
ATM

ATM

Liga de Campeones

03 nov 2026

FCB

FCB

BVB

BVB

Liga de Campeones

04 nov 2026

BET

BET

En el otro extremo, el Bayern sí pudo celebrar un gol en el minuto 38: Konrad Laimer adelantó al club más laureado de Alemania. Tras un pase erróneo de Felix Nmecha, los muniqueses salieron rápidamente a la contra. Michael Olise condujo el balón hacia delante y se lo pasó a Laimer, que avanzó a toda velocidad hacia la portería del Dortmund. Kobel aún pudo detener su primer remate, pero el suizo no pudo hacer nada ante el rechace. Así, el Bayern se fue al descanso con una ventaja de 1-0. Serhou Guirassy empató para el BVB en el minuto 60, antes de que Dayot Upamecano pusiera el 2-1 para el Bayern en el 66.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google