Doble golpe: el Bayern de Múnich anuncia los diagnósticos de Ismael Saibari y Serge Gnabry

Los dos atacantes se lesionaron el sábado durante el empate 2-2 contra el Borussia Dortmund en el partido estelar de la Bundesliga, ya en la primera parte, y ambos tuvieron que ser sustituidos. «Las dos lesiones son bastante importantes», señaló el director deportivo Max Eberl nada más terminar el encuentro. Los temores se confirmaron tras las pruebas médicas.
Saibari sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo derecho en un lance con el portero del BVB Gregor Kobel. El marroquí de 25 años ya ha sido operado con éxito. Una lesión de este tipo suele implicar una baja de dos a tres meses. Gnabry sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo y se espera que regrese antes.
El Bayern de Múnich no ofrece información sobre Michael Olise
El Bayern de Múnich, por su parte, no ofreció información sobre Michael Olise. El francés de 24 años también fue sustituido ante el BVB por molestias y, según ha trascendido, se quejó de problemas en la rodilla. Por tanto, aún no está claro si Olise estará disponible para el duelo del martes contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.
Además de Saibari y Gnabry, tampoco estarán disponibles Luis Diaz y Jamal Musiala. Está previsto que Diaz regrese a finales de noviembre tras su rotura de un fascículo muscular, mientras que Musiala podría reaparecer ya el próximo sábado contra el FSV Mainz 05 tras su rotura de fibras musculares. Así pues, los únicos atacantes que con seguridad estarán en condiciones de jugar contra el Atlético son Harry Kane y Lennart Karl.
Por su parte, el portero titular Manuel Neuer podría volver a estar disponible el martes. Su sustituto, Jonas Urbig, también salió malparado ante el Dortmund: en un lance con Carney Chukwuemeka, recibió un golpe en la cara con la rodilla de este.