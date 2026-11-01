¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1085356127.jpgMIS
Nino Duit
Traducido por

Doble golpe: el Bayern de Múnich anuncia los diagnósticos de Ismael Saibari y Serge Gnabry

Bundesliga
Bayern Múnich
S. Gnabry
I. Saibari

El Bayern de Múnich tendrá que prescindir por el momento de Ismael Saibari y Serge Gnabry. Así lo anunció el club muniqués el domingo al mediodía.

Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €
Ecosistema Unificado
Orange

Orange TV

✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora.

✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días.

✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual.

Precio mensual desdeVariable
Cobertura Total
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Es la única plataforma que garantiza la retransmisión en directo y a la carta de absolutamente todos los encuentros de la Bundesliga y la Bundesliga 2.

✅ El paquete incluye en exclusiva la DFL-Supercup (Supercopa alemana) que abre la temporada y los decisivos partidos de promoción de ascenso y descenso.

✅ La misma suscripción agrupa la liga alemana con otras grandes competiciones continentales como la Premier League inglesa y la Serie A italiana.

Precio mensual desde19,99 €
Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €
Ecosistema Unificado
Orange

Orange TV

✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora.

✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días.

✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual.

Precio mensual desdeVariable
Cobertura Total
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Es la única plataforma que garantiza la retransmisión en directo y a la carta de absolutamente todos los encuentros de la Bundesliga y la Bundesliga 2.

✅ El paquete incluye en exclusiva la DFL-Supercup (Supercopa alemana) que abre la temporada y los decisivos partidos de promoción de ascenso y descenso.

✅ La misma suscripción agrupa la liga alemana con otras grandes competiciones continentales como la Premier League inglesa y la Serie A italiana.

Precio mensual desde19,99 €
Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €

Los dos atacantes se lesionaron el sábado durante el empate 2-2 contra el Borussia Dortmund en el partido estelar de la Bundesliga, ya en la primera parte, y ambos tuvieron que ser sustituidos. «Las dos lesiones son bastante importantes», señaló el director deportivo Max Eberl nada más terminar el encuentro. Los temores se confirmaron tras las pruebas médicas.

Saibari sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo derecho en un lance con el portero del BVB Gregor Kobel. El marroquí de 25 años ya ha sido operado con éxito. Una lesión de este tipo suele implicar una baja de dos a tres meses. Gnabry sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo y se espera que regrese antes.

El Bayern de Múnich no ofrece información sobre Michael Olise

El Bayern de Múnich, por su parte, no ofreció información sobre Michael Olise. El francés de 24 años también fue sustituido ante el BVB por molestias y, según ha trascendido, se quejó de problemas en la rodilla. Por tanto, aún no está claro si Olise estará disponible para el duelo del martes contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

Además de Saibari y Gnabry, tampoco estarán disponibles Luis Diaz y Jamal Musiala. Está previsto que Diaz regrese a finales de noviembre tras su rotura de un fascículo muscular, mientras que Musiala podría reaparecer ya el próximo sábado contra el FSV Mainz 05 tras su rotura de fibras musculares. Así pues, los únicos atacantes que con seguridad estarán en condiciones de jugar contra el Atlético son Harry Kane y Lennart Karl.

Próximos partidos
ATM

ATM

Liga de Campeones

03 nov 2026

FCB

FCB

Por su parte, el portero titular Manuel Neuer podría volver a estar disponible el martes. Su sustituto, Jonas Urbig, también salió malparado ante el Dortmund: en un lance con Carney Chukwuemeka, recibió un golpe en la cara con la rodilla de este.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google