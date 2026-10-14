El FC Twente se prepara para su estreno en la fase de liga de la Conference League. El entrenador John van den Brom podrá contar de nuevo con Sondre Ørjasaeter y Filip Thorvaldsen el jueves por la noche ante el FC Thun, según se confirmó en rueda de prensa. El partido, sin embargo, llega demasiado pronto para otros tres jugadores.

El FC Twente comenzó su temporada europea con la decepción de caer ante el Ferencváros en la ronda previa de la Europa League, pero alcanzó la fase de liga de la Conference League tras eliminar sucesivamente al FC DAC 1904 y al FK Qarabag.

El jueves deberá dar el primer paso hacia la fase eliminatoria frente al campeón suizo, el Thun, que actualmente ocupa el noveno puesto de una liga de doce equipos. «El objetivo es pasar a la siguiente ronda. Eso lo dirán los 36 equipos», afirmó Van den Brom en rueda de prensa.

«Ahora mismo no se puede decir si es realista, pero, teniendo en cuenta los partidos que tenemos por delante, siempre hay que aspirar a eso. Vamos a por ello», explicó Van den Brom, que en 2023 llegó a los cuartos de final del torneo como entrenador del Lech Poznan. «Todavía recuerdo lo bonito que fue este torneo. Eso es lo que quieres transmitirles a los chicos».

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«Cuanto más lejos llegas en un torneo así, más bonito se vuelve. El año pasado terminamos cuartos en la Eredivisie y ahora podemos disfrutar de la recompensa jugando aquí. Estas competiciones son bonitas». Ørjasaeter y Thorvaldsen se perdieron el partido del pasado fin de semana contra el Fortuna Sittard por enfermedad.

Los delanteros noruegos se reincorporaron a los entrenamientos con el grupo en los últimos días y se han recuperado lo suficiente para formar parte de la convocatoria europea de Van den Brom, que se mostró, como es lógico, satisfecho. «Es bueno tenerlos de vuelta. Filip y Sondre pueden marcar la diferencia como extremos».

A diferencia de Ørjasaeter y Thorvaldsen, Lars Unnerstall, Max Bruns y Stav Lemkin no estarán disponibles. Ninguno de los tres está en condiciones de jugar contra el Thun. Lemkin sí entrenó con el grupo el miércoles por la mañana, pero el partido del jueves llega demasiado pronto para el defensa central.



