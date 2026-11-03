El Aston Villa no llega al Camp Nou como un invitado que busca hacer un papel digno, sino como una de las delanteras más potentes de Europa esta temporada.

El equipo de Unai Emery, que nunca ha ganado en el feudo del Barcelona, afronta el duelo con un dato aterrador y dos armas letales que encabezan la carrera de goleadores de la Liga de Campeones, lo que pone a la defensa blaugrana ante una prueba de verdad esta noche.

El Aston Villa visita esta noche al Barcelona como un rival de peso, con el segundo ataque más potente de la Liga de Campeones esta temporada, con 12 goles, empatado con el Liverpool y solo superado por el líder, el Paris Saint-Germain, con 13 goles, mientras que el Barcelona ocupa el cuarto puesto con 11 goles.

Emery se apoya en un dúo de fuego que lidera el sueño europeo de los Villanos: Ross Barkley (32 años) y Nicolas Jackson (25 años), ya que cada uno de ellos ha marcado 3 goles hasta el momento, situándose con fuerza en la carrera por la Bota de Oro del torneo.

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La trayectoria del equipo inglés en el torneo confirma su poderío ofensivo: tras su emocionante victoria por 3-2 sobre el Club Brujas en la jornada inaugural, arrolló al Fenerbahçe con un rotundo 6-0, y luego superó al Viking Stavanger por 3-1 en su última jornada. En el otro lado, el Barcelona comenzó con fuerza con una victoria por 5-1 sobre el Feyenoord y un 4-1 sobre el Galatasaray, antes de caer por 4-2 ante el Paris Saint-Germain.

Y pese a la superioridad numérica del Barcelona en la posesión, con un 61,7%, según las estadísticas del diario español "Mundo Deportivo", y una precisión en el pase que alcanza el 92%, la más alta del torneo, frente al 49,3% de posesión y el 88% de precisión en el pase del Aston Villa, que ocupa el decimoséptimo puesto en esta clasificación, el verdadero peligro reside en la efectividad de cara a portería.

Nicolas Jackson no se conforma con marcar, sino que ocupa el segundo puesto en la lista de jugadores con más disparos a puerta, con 8 remates, empatado con Harry Kane y a solo un disparo del líder, Kylian Mbappé, con 9 remates.

Además, el dúo formado por Barkley y el capitán del equipo, John McGinn (32 años), guarda otra aspiración histórica, ya que cada uno de ellos cuenta con 4 goles en la historia de sus participaciones europeas con el Aston Villa, quedándose a solo 4 goles de igualar la cifra de la leyenda Gary Shaw, máximo goleador histórico del club en la Liga de Campeones con 8 goles entre los años 1981 y 1983.

En cuanto al Barcelona, el reparto goleador se divide entre Lamine Yamal, Karim Adeyemi y Raphinha, con dos goles cada uno, y Raphinha necesita solo cinco goles para convertirse en el segundo mejor goleador en la historia del club en el torneo, ya que actualmente ocupa el tercer puesto con 20 goles por detrás de Luis Suárez y Rivaldo (25 goles cada uno) y Robert Lewandowski (23 goles).

El Aston Villa afronta el encuentro situado en el segundo puesto de la clasificación general con 9 puntos, con el objetivo de mantenerse entre los ocho primeros, mientras que el Barcelona lucha por los tres puntos para evitar entrar en complicados cálculos de clasificación tras su derrota ante el Paris.